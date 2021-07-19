Песков подтвердил, что Путин и Байден обсуждали в Женеве тему Афганистана

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе переговоров в Женеве 16 июня обсуждали ситуацию в Афганистане. Это журналистам подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Тема Афганистана, вывода американских войск и тема растущей нестабильности в этой стране действительно затрагивалась в ходе женевского саммита", — сказал представитель Кремля.

При этом Песков и не подтвердил, и не опроверг сообщения СМИ о том, что Владимир Путин якобы предложил Байдену задействовать российские военные базы в Киргизии и Таджикистане из-за ситуации в Афганистане.