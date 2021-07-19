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Песков подтвердил, что Путин и Байден обсуждали в Женеве тему Афганистана

Ситуация в этой стране обострилась именно после того, как США начали выводить свои войска. Президент Штатов заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года.

19 июля, 10:18
<p>Фото © Peter Klaunzer — Pool / Keystone via Getty Images</p>

Фото © Peter Klaunzer — Pool / Keystone via Getty Images

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе переговоров в Женеве 16 июня обсуждали ситуацию в Афганистане. Это журналистам подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Тема Афганистана, вывода американских войск и тема растущей нестабильности в этой стране действительно затрагивалась в ходе женевского саммита", — сказал представитель Кремля.

При этом Песков и не подтвердил, и не опроверг сообщения СМИ о том, что Владимир Путин якобы предложил Байдену задействовать российские военные базы в Киргизии и Таджикистане из-за ситуации в Афганистане.

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Напомним, положение дел в Афганистане обострилось именно после того, как США начали выводить свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. Он отметил, что Вашингтон будет добиваться мирного урегулирования в Афганистане. Роль в этом вопросе, по его словам, должны сыграть сама страна и другие государства региона.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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