Военный эксперт предрёк пакостные речи завистников России из-за успеха "Циркона"

Появление гиперзвуковой ракеты "Циркон", которая при запуске с фрегата "Адмирал флота Горшков" преодолела более 350 километров, в первую очередь повлияет на развитие российского Военно-морского флота, укрепит его и сделает более сильным. "Циркон" заставит задуматься вероятного противника, стоит ли ему входить в конфликт с нашими моряками. Такое мнение выразил в беседе с Лайфом военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

По его словам, противокорабельные ракеты пытаются создать США и Китай. При этом производство подобного оружия у американской стороны не получается на протяжении нескольких лет, хотя власти Штатов заявляют, что у них есть такие ракеты. Но у них ничего нет, кроме рекламы, отмечает специалист.

"Если говорить о реакции властей Украины, то там будут шипеть, злиться, завидовать и произносить пакостные речи. Американцы же продолжат заниматься своими ракетами, но, конечно, объявят нас агрессорами, потому что когда у них что-то не получается, то виновата всегда Россия", — говорит военный эксперт.

Специалист отмечает, что о гонке вооружений речи не идёт, когда бюджет Пентагона составляет 750 миллиардов долларов, а бюджет Минобороны РФ — 60 миллиардов долларов.

"Мы не занимаемся гонкой вооружений, мы имеем необходимое и достаточное, чтобы никто не посмел на нас напасть", — отметил полковник в отставке Виктор Литовкин.

Подобное военное оснащение повышает боеготовность российского флота и безопасность страны, пояснил Литовкин. Он уточняет, что на основе "Циркона" и "Кинжала" создадут новые гиперзвуковые комплексы, которые также будут надёжно защищать суверенитет России и сдерживать её вероятных противников.