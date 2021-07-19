Военный эксперт предрёк пакостные речи завистников России из-за успеха "Циркона"
О гонке вооружений речи быть не может, когда бюджет Пентагона составляет 750 миллиардов долларов, а бюджет Минобороны РФ — 60 миллиардов долларов, отметил специалист.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Появление гиперзвуковой ракеты "Циркон", которая при запуске с фрегата "Адмирал флота Горшков" преодолела более 350 километров, в первую очередь повлияет на развитие российского Военно-морского флота, укрепит его и сделает более сильным. "Циркон" заставит задуматься вероятного противника, стоит ли ему входить в конфликт с нашими моряками. Такое мнение выразил в беседе с Лайфом военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.
По его словам, противокорабельные ракеты пытаются создать США и Китай. При этом производство подобного оружия у американской стороны не получается на протяжении нескольких лет, хотя власти Штатов заявляют, что у них есть такие ракеты. Но у них ничего нет, кроме рекламы, отмечает специалист.
"Если говорить о реакции властей Украины, то там будут шипеть, злиться, завидовать и произносить пакостные речи. Американцы же продолжат заниматься своими ракетами, но, конечно, объявят нас агрессорами, потому что когда у них что-то не получается, то виновата всегда Россия", — говорит военный эксперт.
Специалист отмечает, что о гонке вооружений речи не идёт, когда бюджет Пентагона составляет 750 миллиардов долларов, а бюджет Минобороны РФ — 60 миллиардов долларов.
"Мы не занимаемся гонкой вооружений, мы имеем необходимое и достаточное, чтобы никто не посмел на нас напасть", — отметил полковник в отставке Виктор Литовкин.
Подобное военное оснащение повышает боеготовность российского флота и безопасность страны, пояснил Литовкин. Он уточняет, что на основе "Циркона" и "Кинжала" создадут новые гиперзвуковые комплексы, которые также будут надёжно защищать суверенитет России и сдерживать её вероятных противников.
Ранее сообщалось, что фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил стрельбу "Цирконом" по наземной цели. Ракета поразила цель на удалении более 350 километров, скорость полёта составила около семи махов.
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