НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Гастроэнтеролог рассказал, что есть, если коронавирус атаковал ЖКТ

По словам гастроэнтеролога, лучше всего вообще отказаться от еды на 3–5 дней.

19 июля, 11:32

Фото © Pexels

В случае, если коронавирус поразил желудочно-кишечный тракт пациента, стоит максимально облегчить нагрузку на пищеварительную систему, ограничить количество еды или вовсе устроить "разгрузочные" дни. Об этом Ura.ru рассказал гастроэнтеролог, терапевт Никита Харлов.

"Чем меньше, тем лучше. В идеале можно три-пять дней вообще не питаться. Никакой твёрдой пищи. Либо жидкая пища, то есть измельчённая в блендере до состояния геля или каши", — посоветовал Харлов.

По словам врача, следует снизить потребление белковой пищи и исключить из рациона клетчатку, так как такие продукты дают повышенную нагрузку на ЖКТ. В случае голодания пациент должен восполнять запасы жидкости и электролитов не с помощью воды, а с помощью специальных регидратационных средств.

При жидком стуле Харлов советует принимать сорбенты, а при тошноте — противорвотные средства. Также эксперт напомнил про необходимость приёма курса гастропротекторов.

Российские учёные нашли убийц коронавируса в штамме лактобацилл

Российские учёные нашли убийц коронавируса в штамме лактобацилл

Ранее Лайф писал, что учёные рассказали об основных осложнениях коронавируса. Так, под данным исследования, самые частые осложнения — почечные, а желудочно-кишечные поражения ковидом составляют менее 1%. Список также дополняют респираторные, системные, сердечно-сосудистые и другие осложнения.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Необходимости нет": Онищенко высказался о предложении Совфеда давать выходные привившимся от ковида

сегодня в 11:01

Россиян предупредили, что ковид стал поражать лёгкие почти вдвое быстрее

сегодня в 07:43

Уже 42 тысячи москвичей привились от ковида в Гостином дворе

сегодня в 10:50

Автоэксперт раскритиковал предложение Совфеда ужесточить правила техосмотра

сегодня в 11:29

"Я не выгораживаю": Отец студентки, сбившей в Москве 3 детей, просчитал, что произошло с его дочерью в роковой момент

сегодня в 11:27

Новости партнеров

Layer 1