Гастроэнтеролог рассказал, что есть, если коронавирус атаковал ЖКТ

В случае, если коронавирус поразил желудочно-кишечный тракт пациента, стоит максимально облегчить нагрузку на пищеварительную систему, ограничить количество еды или вовсе устроить "разгрузочные" дни. Об этом Ura.ru рассказал гастроэнтеролог, терапевт Никита Харлов.

"Чем меньше, тем лучше. В идеале можно три-пять дней вообще не питаться. Никакой твёрдой пищи. Либо жидкая пища, то есть измельчённая в блендере до состояния геля или каши", — посоветовал Харлов.

По словам врача, следует снизить потребление белковой пищи и исключить из рациона клетчатку, так как такие продукты дают повышенную нагрузку на ЖКТ. В случае голодания пациент должен восполнять запасы жидкости и электролитов не с помощью воды, а с помощью специальных регидратационных средств.

При жидком стуле Харлов советует принимать сорбенты, а при тошноте — противорвотные средства. Также эксперт напомнил про необходимость приёма курса гастропротекторов.