Разменявший шестой десяток Кличко похвастался голым торсом
В честь юбилея мэр Киева опубликовал про себя фильм, в котором продемонстрировал отменную физическую форму. Не обошлось и без экстремальных увлечений украинского политика.
Виталий Кличко. Фото © Instagram / vitaliyklitschko
Сегодня, 19 июля, мэр Киева Виталий Кличко поздравляет себя в соцсетях с 50-летним юбилеем. По случаю дня рождения он вспомнил своё спортивное прошлое. Динамичное видео с участием Кличко объясняет нынешнюю впечатляющую физическую форму экс-боксёра.
"В день своего юбилея могу сказать, что выстоял 50 раундов! Я всего в жизни достиг сам. И продолжаю работать над собой. <...> Быть сильным и ставить перед собой высокую планку. Я всегда так делал. 50 — только экватор", — написал градоначальник столицы Украины на своей странице в "Инстаграме".
На опубликованном видео Кличко проезжает на велосипеде 50 километров, покоряет гору Казбек высотой более пяти тысяч метров и прыгает с парашютом с аналогичной высоты. В конце ролика политик подтягивается 50 раз с голым торсом.
Ранее депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что следующим президентом Украины может стать Виталий Кличко. По словам парламентария, такое решение было принято "американскими кураторами", которым не понравилась работа Владимира Зеленского.