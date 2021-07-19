Разменявший шестой десяток Кличко похвастался голым торсом

Сегодня, 19 июля, мэр Киева Виталий Кличко поздравляет себя в соцсетях с 50-летним юбилеем. По случаю дня рождения он вспомнил своё спортивное прошлое. Динамичное видео с участием Кличко объясняет нынешнюю впечатляющую физическую форму экс-боксёра.

"В день своего юбилея могу сказать, что выстоял 50 раундов! Я всего в жизни достиг сам. И продолжаю работать над собой. <...> Быть сильным и ставить перед собой высокую планку. Я всегда так делал. 50 — только экватор", — написал градоначальник столицы Украины на своей странице в "Инстаграме".

На опубликованном видео Кличко проезжает на велосипеде 50 километров, покоряет гору Казбек высотой более пяти тысяч метров и прыгает с парашютом с аналогичной высоты. В конце ролика политик подтягивается 50 раз с голым торсом.