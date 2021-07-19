Минпромторг будет требовать от ретейлеров снижения цен на продукты "борщевого набора"

Минпромторг будет требовать от крупных ретейлеров, чтобы снижение цен на овощи у производителей транслировалось и в цены в магазинах. Об этом в понедельник заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов в ходе совещания партии "Единая Россия" с руководством правительства и главами регионов. По данным политсилы, каждое второе обращение граждан касается крайне высоких цен на продукты питания, в том числе на овощи. Для координации работы по урегулированию цен будет сформирована рабочая группа, которую возглавит зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев. В Минпромторге заверили, что тоже подключатся к этой работе.

"Безусловно, мы будем требовать от ретейла, от крупного ретейла, чтобы это снижение цен транслировалось в полку, как мы всегда, в общем-то, и работали", — проинформировал Евтухов.

Ранее стало известно, что в России подорожали подсолнечное масло, сахар и куриное мясо. При этом цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 1,3%, немного подешевела и вермишель. А согласно недавнему опросу, более 60% россиян тратят на продукты около половины своего ежемесячного дохода.