"Магниту" разрешили купить "Дикси": К чему готовиться покупателям, как сделка отразится на ценах и что значит для рынка Федеральная антимонопольная служба разрешила "Магниту" купить "Дикси". Правда, не все магазины. Лайф выяснил, как это отразится на продуктовом ретейле и в какую сторону изменятся цены. 15 июля, 11:50 Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Сделка года. Зачем "Магнит" покупает "Дикси"

ФАС удовлетворила ходатайство АО "Тандер" (основная операционная "дочка" "Магнита") о получении предварительного согласия на сделку по покупке группы "Дикси". Правда, выдала предписание об обеспечении конкуренции.

Это значит, что куплены будут не все магазины. Иначе в ряде муниципальных районов доля объединённой компании превысила бы 25%, а в некоторых — и 35%. Закон о торговле ограничивает долю продовольственных ретейлеров на локальных рынках на уровне 25%.

— Слияние торговых сетей будет проходить только в тех муниципальных образованиях, где доля "Магнита" не превышает 25%. Таким образом, в 53 муниципалитетах 142 магазина "Дикси" не будут объединены с торговой сетью "Магнит", — сообщили в ФАС.

В то же время в 22 муниципалитетах объединённая доля рынка "Магнита" и "Дикси" должна быть снижена в течение года, то есть до 1 июля 2022 года. Она не должна превышать 35%.

Ещё одно важное условие сделки — готовность "Магнита" в течение года продавать группу социально значимых товаров без торговых наценок. Среди них молоко, хлеб, куриное мясо.

Напомним, что о сделке по слиянию сетей стало известно 18 мая. Тогда "Магнит" договорился с Mercury Retail Group Limited о приобретении 100% акций Dixy Holding Limited.

Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Цена сделки составляет порядка 92,4 миллиарда рублей. Она основана на нынешней стоимости бизнеса, но подлежит определённым корректировкам, которые будут зависеть в том числе от изменений чистого долга и чистого оборотного капитала, рассчитанных на дату закрытия сделки.

Предполагается, что датой закрытия сделки станет 31 августа 2021 года. Правда, при определённых обстоятельствах возможно продление срока до 30 сентября.

Dixy Holding Limited — холдинговая структура группы компаний, в управлении которой находится 2612 магазинов "у дома" под брендом "Дикси". Их выручка за 2020 год составила 281,4 миллиарда рублей. Также компания управляет 39 суперсторами "Мегамарт". Их выручка составила 17,4 миллиарда рублей.

На данный момент "Магнит" — крупнейший в России ретейлер по количеству магазинов. На конец марта под управлением компании было 21,9 тысячи магазинов. Среди них 15 098 магазинов "у дома" и 471 супермаркет и суперстор.

При этом по выручке (1,55 триллиона рублей) "Магнит" занимает второе место. Хотя был период, например, в 2013 году, когда он был лидером рынка. Сейчас на первом месте по выручке находится X5 Retail Group (компании принадлежат, например, "Перекрёсток" и "Пятёрочка"). Основными акционерами "Магнита" являются группа ВТБ (17,3% акций) и Marathon Group Александра Винокурова (16,8%).

С помощью покупки "Дикси" "Магнит" планирует существенно укрепить рыночную позицию в Москве и Санкт-Петербурге.

— Это сделка года в российском ретейле. Благодаря покупке "Дикси" "Магнит" максимально приблизится к лидерским позициям ключевого конкурента — X5 Group, в который входит сеть "Пятёрочка". Расширение доли рынка в Москве и Санкт-Петербурге жизненно необходимо "Магниту". Здесь позиции рождённой в Краснодаре компании традиционно слабее. Под ограничения ФАС покупка "Магнитом" магазинов "Дикси" в Москве и Санкт-Петербурге не попала, — рассказал экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

Первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал отметил, что именно "Магнит" получает наибольшую выгоду от приобретения "Дикси", который давно считался конкурентом компании в самых нужных локациях. Теперь прибыль от старых и новых торговых точек будет поступать в одну корзину.

— "Магнит" этой сделкой значительно усиливает свои позиции по отношению к главному конкуренту — Х5 (как по числу магазинов в Санкт-Петербурге и Москве, так и по представленности в сегменте "магазинов у дома"). Количество магазинов Х5 по стране — почти 18 тысяч ("Пятёрочка", "Перекрёсток", "Лента"). Количество магазинов "Магнит" в России на 1 января 2021 года — более 21 тысячи (после приобретения "Дикси" их станет почти 24 тысячи). Однако около 150 магазинов сети "Магнит" купить не сможет, так как это будет нарушать условия антимонопольного законодательства. Но для компании это небольшая потеря, потому что магазины в основном представлены в неключевых регионах, — добавил Павел Сигал.

Шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв считает, что объединение произошло не от хорошей жизни. Рентабельность торговых сетей падает, и выживать без рисков оказаться на грани минимума прибыли с рисками уже недружественного поглощения даже крупнейшим ретейлерам всё труднее. В то время как состоявшаяся на довольно выгодных условиях продажа "Дикси" позволит вскоре обеим мощным торговым сетям увеличить рентабельность и на круг в горизонте двух-трёх лет добавит дивидендов акционерам.

— В итоге можно прогнозировать постепенную прибавку стоимости акций "Магнита" на 10–15%. Возможно и больше, с учётом уже инфляционного роста бирж, как это происходит сейчас едва ли не во всём мире с акциями таких известных розничных брендов, как Walmart, Target или Starbucks, — добавил Пётр Пушкарёв.

Как изменятся цены в магазинах после слияния сетей

Концентрация в сфере торговли — объективный процесс. Она является отражением общей тенденции к укрупнению во всех сферах предпринимательской деятельности. В этом смысле покупка "Магнитом" "Дикси" — проявление общей закономерности. На этот момент обращает внимание преподаватель кафедры финансовых дисциплин "Высшей школы управления финансами" Анатолий Гожий.

— Концентрация в розничном секторе торговли создаёт дополнительные возможности для сдерживания потребительских цен. Это особенно актуально в нынешней ситуации нарастания инфляционных процессов. С одной стороны, укрупнение в розничной сети приводит к увеличению закупочной силы ретейла. Конкуренция в сфере закупок постоянно растёт (в отличие от розницы). Крупные торговые сети способны вести переговоры с поставщиками с позиции силы. Другое дело, что в сфере производства и сбыта также происходят интеграционные процессы, что делает невозможным полный диктат со стороны розничных сетей в отношении поставщиков, — отметил Анатолий Гожий.

По словам экономиста, именно высокая концентрация в сфере непосредственной торговли может способствовать сокращению сбытовой цепочки за счёт исключения лишних посредников и заключения прямых соглашений с производителями. Кроме того, явно усиливающееся экстенсивное развитие торговых компаний позволяет концентрировать капиталы на узлах роста (в наиболее прибыльных магазинах). В результате сеть вполне может себе позволить более низкую торговую маржу. Совокупность всех этих факторов создаёт дополнительные возможности по осуществлению гибкой ценовой политики.

Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий

— Слияние больших торговых сетей уж точно не грозит покупателям новыми витками повышения цен. Скорее, в данном случае — наоборот. Покупка "Дикси" "Магнитом" даст то, что модно сейчас называть синергией, хотя бы на 5–7% снизив постепенно логистические затраты на организацию всей цепочки первичных закупок, поставок и складского хранения, уменьшит управленческие расходы в основных бизнес-процессах, а также удешевит стратегически продвижение общих проектов на площадках онлайн-коммерции. Эти решения хотя и не собьют, конечно, радикально розничные цены, однако хотя бы предотвратят угрозу дальнейшего частого переписывания ценников на те же овощи или непродовольственные товары, — считает Пётр Пушкарёв.

К тому же, по его словам, одновременно благодаря этому каждая из торговых сетей сможет чаще через сайты да и вживую, в магазинах, проводить различные скидочные акции, привлекая больше покупателей со стеснёнными возможностями кошелька и сохраняя близкие к докризисным физические обороты товаров. Это всегда даёт для розницы больше окупаемости, чем формальное увеличение оборотов за счёт более дорогих ценников.

В российском ретейле цены обычно не снижаются, за исключением сезонного фактора на плодоовощную продукцию. По словам Андрея Лободы, на фоне роста мировых цен на продовольствие и весьма заметной инфляции возможность удержать цены в магазинах — уже хорошая новость.

— "Магнит" уже обязался в текущем году обеспечить нулевую наценку на социально значимые продукты питания, включая хлеб и молоко. И это хорошая новость. Сделка поможет "Магниту" вернуться к уверенному росту. Однако вернуть себе статус лидера рынка удастся при реализации позитивного сценария только через три-четыре года, — считает Андрей Лобода.

"Магнит" в основном приобретает "магазины у дома". Этот формат наиболее распространён у ретейлера, который давно сделал ставку не на гипермаркеты, а на шаговую доступность для покупателей и низкие цены по основным группам товаров.

— Наверняка можно сказать, что принципиально цены в приобретённых точках не изменятся. Тем более что ФАС при одобрении сделки выдвинул главное условие: не повышать цены на социально значимые товары в новых магазинах в течение года. Стоит оговориться, что речь идёт только об одной товарной позиции в линейке. То есть, если на прилавке будет выставлено несколько видов картофеля, самые низкие и стабильные цены будут сохраняться на одну позицию в линейке (и так по основным востребованным группам товаров), — добавил Павел Сигал.

Авторы Нина Важдаева