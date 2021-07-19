Правительство выделит около 30 миллиардов рублей на создание "санитарного щита" России

Правительство России до 2024 года выделит около 30 миллиардов рублей на создание проекта "санитарный щит", который будет бороться с завозом опасных инфекций в страну и развитием эпидемий. Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, эту сумму планируется потратить в течение трёх лет.

В ходе заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам она отметила, что благодаря этому "санитарному щиту" специалисты смогут за четыре дня разрабатывать тест-системы на новые инфекции, а вакцины против них — всего за четыре месяца.

"Также в наших планах создание информационного ресурса, на котором любой желающий сможет получить достоверную информацию о состоянии окружающей среды и эпидемиологической обстановки. На эти цели предполагаем дополнительно направить до 2024 года 30 миллиардов рублей", — добавила Голикова.