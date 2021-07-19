На избирательных участках запретили рукопожатия и приём пищи

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по проведению единого дня голосования на фоне пандемии. В соответствии с документом, на территории избирательных участков нельзя будет перекусить или поприветствовать кого-то рукопожатием. Запрещаются и "другие физические контакты", нарушающие безопасную дистанцию. Чтобы снизить риски распространения коронавируса, членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса призвали заранее пройти вакцинацию.