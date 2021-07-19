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На избирательных участках запретили рукопожатия и приём пищи

Роспотребнадзор обновил список антиковидных рекомендаций в преддверии сентябрьских выборов. В одном из пунктов речь идёт о вакцинации.

19 июля, 14:04

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по проведению единого дня голосования на фоне пандемии. В соответствии с документом, на территории избирательных участков нельзя будет перекусить или поприветствовать кого-то рукопожатием. Запрещаются и "другие физические контакты", нарушающие безопасную дистанцию. Чтобы снизить риски распространения коронавируса, членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса призвали заранее пройти вакцинацию.

"Во избежание заражения в период проведения избирательной кампании членам избирательных комиссий и иным участникам избирательного процесса рекомендуется заранее провести профилактические прививки против коронавирусной инфекции", — указано в документе.

Памфилова выразила надежду на улучшение ситуации с пандемией к сентябрьским выборам

Памфилова выразила надежду на улучшение ситуации с пандемией к сентябрьским выборам

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова лично призвала пройти вакцинацию от коронавируса всех, кто будет находиться на избирательных участках во время осенних выборов в Госдуму, в том числе наблюдателей. А председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что прошла повторную вакцинацию от ковида. Всего, по её словам, доля сотрудников с антителами к коронавирусу в аппарате комиссии составляет более 70%.

Выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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