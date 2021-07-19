Сперва блогерша поинтересовалась в сториз на своей странице в "Инстаграме" у фолловеров, способен ли человек, переживший насилие, на нормальные отношения в настоящем. Один из пользователей Сети решил уточнить, что именно случилось у Тюльпановой. На что девушка коротко ответила в следующей сториз.

К слову, ранее Тюльпанова обвинила своего экс-бойфренда Евгения Чуприна в том, что он избил её. По словам девушки, молодой человек силой выбил из неё согласие выйти за него замуж. Однако позже бизнесмен опроверг обвинения. Он рассказал об антисоциальном образе жизни светской львицы. С его слов, она выпивает по три бутылки вина в день и не сторонится запрещённых веществ.