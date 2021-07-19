"Было и было": Бывшая жена Кержакова впервые рассказала об изнасиловании
Блогерша, отвечая на вопросы подписчиков, призналась, что это произошло давно.
Милана Тюльпанова. Фото © Instagram / milana_tulpanova
Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова призналась своим подписчикам, что когда-то пережила изнасилование. Об этом сообщает издание "Дни.ру".
Сперва блогерша поинтересовалась в сториз на своей странице в "Инстаграме" у фолловеров, способен ли человек, переживший насилие, на нормальные отношения в настоящем. Один из пользователей Сети решил уточнить, что именно случилось у Тюльпановой. На что девушка коротко ответила в следующей сториз.
Скриншот сториз © Instagram / milana_tulpanova
Судя по всему, экс-жена Кержакова хочет сохранить подробности случившегося в тайне.
К слову, ранее Тюльпанова обвинила своего экс-бойфренда Евгения Чуприна в том, что он избил её. По словам девушки, молодой человек силой выбил из неё согласие выйти за него замуж. Однако позже бизнесмен опроверг обвинения. Он рассказал об антисоциальном образе жизни светской львицы. С его слов, она выпивает по три бутылки вина в день и не сторонится запрещённых веществ.
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