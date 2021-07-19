НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Было и было": Бывшая жена Кержакова впервые рассказала об изнасиловании

Блогерша, отвечая на вопросы подписчиков, призналась, что это произошло давно.

19 июля, 13:45

Милана Тюльпанова. Фото © Instagram / milana_tulpanova

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова призналась своим подписчикам, что когда-то пережила изнасилование. Об этом сообщает издание "Дни.ру".

Сперва блогерша поинтересовалась в сториз на своей странице в "Инстаграме" у фолловеров, способен ли человек, переживший насилие, на нормальные отношения в настоящем. Один из пользователей Сети решил уточнить, что именно случилось у Тюльпановой. На что девушка коротко ответила в следующей сториз.

Скриншот сториз © Instagram / milana_tulpanova

Скриншот сториз © Instagram / milana_tulpanova

Судя по всему, экс-жена Кержакова хочет сохранить подробности случившегося в тайне.

К слову, ранее Тюльпанова обвинила своего экс-бойфренда Евгения Чуприна в том, что он избил её. По словам девушки, молодой человек силой выбил из неё согласие выйти за него замуж. Однако позже бизнесмен опроверг обвинения. Он рассказал об антисоциальном образе жизни светской львицы. С его слов, она выпивает по три бутылки вина в день и не сторонится запрещённых веществ.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Синяков нет — они нарисованные": Экс-бойфренд бывшей жены Кержакова опроверг обвинения в избиении

31 мая, 06:50

В КЧР бывший зэк изнасиловал и задушил 14-летнюю соседку

14 июля, 12:53

Адвокат рассказал о деталях бракоразводного процесса Ксении Бородиной

сегодня в 14:11

Лайф публикует видео из тайной тюрьмы под Петербургом

сегодня в 14:33

"Пусть начинают с себя": Лукашенко рассказал о литовских группировках, причастных к нелегальной миграции

сегодня в 14:30

Новости партнеров

Layer 1