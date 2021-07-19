47-летняя Юлия Высоцкая показала формы в бикини, заставив прильнуть к экранам даже молодых парней
Ведущая доказала, что женская красота не всегда увядает с возрастом. Порой наоборот — после 40 наступает самый расцвет привлекательности представительниц прекрасного пола.
Юлию Высоцкую сложно назвать любительницей откровенных кадров, однако и в её инстаграме порой появляются снимки, заставляющие поклонников прильнуть к экранам. Артистка поделилась фото в чёрном бикини с принтом, которое сделала, пока принимала солнечные ванны на яхте.
Супруга режиссёра Андрея Кончаловского позировала спиной к камере, демонстрируя стройную фигуру и эффектные формы. И ничто не выдавало возраста телеведущей, которая готовится в августе отметить 48-летие.
Фото © Instagram / juliavysotskayaofficial / naima14
Подписчики не могли остаться равнодушными, глядя на знойный снимок, которому быстро поставили почти 58 тысяч лайков. Они отметили, что Юлия выглядит настолько молодо и привлекательно, что ей могут позавидовать молодые девушки.
Ну, Юля !!!! Ну, 🔥 где выдают такие?))
🔥🔥🔥 Некоторые 25-летние могут позавидовать...🙄Выглядите шикарно!!!🔥🔥🔥😍👏👏👏
Девушка-совершенство😍
Юлия Высоцкая — российская и белорусская актриса театра и кино, телеведущая, кулинар. Артистка замужем за режиссёром Андреем Кончаловским. У пары двое детей, дочка супругов до сих пор находится в коме после аварии.
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