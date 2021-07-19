Оптовая цена бензина АИ-92 вновь обновила рекорд

Оптовая цена автомобильного бензина "Регуляр-92" (АИ-92) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи обновила рекорд, установленный 14 июля, достигнув 56,2 тысячи рублей за тонну, что на 0,7% выше прошлого значения, следует из данных торгов.

Цена АИ-95 на торгах сегодня выросла на 0,2% и достигла 59,18 тысячи рублей за тонну. При этом стоимость дизельного топлива снизилась на 0,2% — до 50,93 тысячи рублей за тонну. Биржевая цена сжиженных углеводородных газов (СУГ), трижды обновлявшая исторический максимум на минувшей неделе, также снизилась на 2,7% — до 38,51 тысячи рублей за тонну.