В "ЛУКойле" допустили снижение цен на бензин в России до 20 рублей за литр
Вице-президент и совладелец компании Леонид Федун отметил, что это может произойти только при определённых условиях.
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Стоимость бензина в России может опуститься до 20 рублей за литр, но это возможно лишь при определённом курсе валют. Об этом журналистам заявил вице-президент "ЛУКойла" по стратегическому развитию, совладелец компании Леонид Федун.
По его словам, такая перспектива вполне реальна, если евро, к примеру, будет стоить аналогично — 20 или 30 рублей.
"Причём даже если евро будет стоить 50 рублей, то бензин всё равно будет по 20. Другое дело, что у нас с валютным курсом работают исключительно в сторону повышения", — сказал Федун.
Совладелец "ЛУКойла" отметил, что в ближайшие двадцать лет российский рынок сохранит за собой статус рынка моторного топлива, однако его качество будет постоянно повышаться. При этом автомобили с двигателями внутреннего сгорания продолжат занимать доминирующие позиции и одновременно будут становиться всё более экологичными. А со временем в РФ станут более распространены и гибридные авто, которые позволят экономить топливо, добавил Федун.
Как ранее писал Лайф, в июне этого года стоимость дизельного топлива на бирже достигла почти 53 тысяч рублей за тонну, что стало максимумом за всю историю торгов. Мы рассказали, как рост биржевых цен отразится на розничных, а также о том, потянет ли он за собой подорожание бензина и повышение стоимости продуктов, товаров и услуг.
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