В "ЛУКойле" допустили снижение цен на бензин в России до 20 рублей за литр

Стоимость бензина в России может опуститься до 20 рублей за литр, но это возможно лишь при определённом курсе валют. Об этом журналистам заявил вице-президент "ЛУКойла" по стратегическому развитию, совладелец компании Леонид Федун.

По его словам, такая перспектива вполне реальна, если евро, к примеру, будет стоить аналогично — 20 или 30 рублей.

"Причём даже если евро будет стоить 50 рублей, то бензин всё равно будет по 20. Другое дело, что у нас с валютным курсом работают исключительно в сторону повышения", — сказал Федун.

Совладелец "ЛУКойла" отметил, что в ближайшие двадцать лет российский рынок сохранит за собой статус рынка моторного топлива, однако его качество будет постоянно повышаться. При этом автомобили с двигателями внутреннего сгорания продолжат занимать доминирующие позиции и одновременно будут становиться всё более экологичными. А со временем в РФ станут более распространены и гибридные авто, которые позволят экономить топливо, добавил Федун.