Стоимость нефти марки Brent упала до $71 за баррель
Подешевело и сырьё от WTI. Его ценник снизился до 68,83 доллара за баррель.
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Цена сентябрьских фьючерсов североморской нефти марки Brent упала до 70,9 доллара за баррель (минус 3,66%). Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE по состоянию на 14:59 мск. Стоит отметить, что в последний раз цена на смесь достигала таких показателей 10 июня текущего года.
Стоимость нефти WTI также упала. Так, сентябрьский фьючерс остановился у отметки 68,83 доллара за баррель, а августовский — у отметки 69,24 доллара. Отмечается и серьёзное падение стоимости в процентном соотношении.
Ранее участники ОПЕК+ договорились о продлении соглашения по ограничению добычи нефти с мая по декабрь 2022 года. При этом начиная уже со следующего месяца объёмы ежемесячной добычи будут увеличиваться на 400 тысяч баррелей в сутки.
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