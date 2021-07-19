Стоимость нефти марки Brent упала до $71 за баррель

Цена сентябрьских фьючерсов североморской нефти марки Brent упала до 70,9 доллара за баррель (минус 3,66%). Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE по состоянию на 14:59 мск. Стоит отметить, что в последний раз цена на смесь достигала таких показателей 10 июня текущего года.

Стоимость нефти WTI также упала. Так, сентябрьский фьючерс остановился у отметки 68,83 доллара за баррель, а августовский — у отметки 69,24 доллара. Отмечается и серьёзное падение стоимости в процентном соотношении.