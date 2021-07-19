Глава Ставрополья рассказал о смерти "идейной антипрививочницы", заразившейся ковидом

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал о том, как перенесённый ковид может повлиять на мировоззрение. Для этого он провёл параллели между историями женщин, которые были "идейными антипрививочницами".

"К сожалению, не так давно идейная антипрививочница, у которой был подтверждён коронавирус, умерла в Невинномысске. Вспоминаю об этом каждый раз, когда читаю в соцсетях посты про вред прививок — вот такие рассуждения намного вреднее, потому что губят людей", — написал политик на своей странице в "Инстаграме".

Владимиров рассказал об истории другой антипрививочницы — местного медика, которая также заразилась ковидом. По словам главы Ставрополья, женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии с 35-процентным поражением лёгких. Благо врачи тогда спасли её, и сейчас теперь уже бывшая антипрививочница пересмотрела свои взгляды на вакцинацию. В подтверждение своих слов губернатор опубликовал скриншот сообщения от той самой пациентки.

"Болезнь эта очень и очень тяжёлая и совершенно непредсказуемая. И моё отношение к вакцинации неизбежно изменилось. Для меня эта ситуация стала нелёгким, но очень важным уроком", — написала "прозревшая" противница прививок Владимирову после выписки из больницы.

Губернатор отметил, что хоть эта история имеет счастливый финал, но ведь бывают и другие.

