Глава Ставрополья рассказал о смерти "идейной антипрививочницы", заразившейся ковидом
Также Владимир Владимиров сообщил и о другой противнице вакцинации. После перенесённой болезни женщина изменила свои взгляды и рассказала, что получила урок на всю жизнь.
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал о том, как перенесённый ковид может повлиять на мировоззрение. Для этого он провёл параллели между историями женщин, которые были "идейными антипрививочницами".
"К сожалению, не так давно идейная антипрививочница, у которой был подтверждён коронавирус, умерла в Невинномысске. Вспоминаю об этом каждый раз, когда читаю в соцсетях посты про вред прививок — вот такие рассуждения намного вреднее, потому что губят людей", — написал политик на своей странице в "Инстаграме".
Владимиров рассказал об истории другой антипрививочницы — местного медика, которая также заразилась ковидом. По словам главы Ставрополья, женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии с 35-процентным поражением лёгких. Благо врачи тогда спасли её, и сейчас теперь уже бывшая антипрививочница пересмотрела свои взгляды на вакцинацию. В подтверждение своих слов губернатор опубликовал скриншот сообщения от той самой пациентки.
"Болезнь эта очень и очень тяжёлая и совершенно непредсказуемая. И моё отношение к вакцинации неизбежно изменилось. Для меня эта ситуация стала нелёгким, но очень важным уроком", — написала "прозревшая" противница прививок Владимирову после выписки из больницы.
Ранее медик объяснила страх россиян перед вакцинацией. По словам врача, первый пик идей антипрививочников в России пришёлся ещё на начало 2000-х.
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