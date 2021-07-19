В центре Гамалеи заявили, что волна заболеваемости ковидом идёт на спад

Волна заболеваемости коронавирусом, которая фиксировалась в России с весны, идёт на спад, причём в столице снижение числа инфицированных продолжается уже несколько дней. Об этом заявил ведущий специалист центра Гамалеи Фёдор Лисицын.

"Мы сейчас можем констатировать, что та волна, которая накрыла Россию весной, уже летом, по сути дела, действительно идёт на спад. В Москве идёт спад заболеваемости устойчивый почти несколько дней", — сказал Лисицын в эфире телеканала "Россия 24".