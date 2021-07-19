В центре Гамалеи заявили, что волна заболеваемости ковидом идёт на спад
И хотя число инфицированных в России уже не бьёт рекорды, суточная смертность две недели превышает 700 человек.
Фото © ТАСС / Елена Афонина
Волна заболеваемости коронавирусом, которая фиксировалась в России с весны, идёт на спад, причём в столице снижение числа инфицированных продолжается уже несколько дней. Об этом заявил ведущий специалист центра Гамалеи Фёдор Лисицын.
"Мы сейчас можем констатировать, что та волна, которая накрыла Россию весной, уже летом, по сути дела, действительно идёт на спад. В Москве идёт спад заболеваемости устойчивый почти несколько дней", — сказал Лисицын в эфире телеканала "Россия 24".
Между тем в России за сутки от коронавируса умерло 719 пациентов. Таким образом, суточная смертность уже две недели превышает 700 человек. При этом антирекорды по смертности обновляются уже больше месяца. Так, с 12 по 18 июля в стране зафиксировано 5417 летальных исходов, что является новым максимумом. Цифра растёт уже четыре недели подряд, хотя недельная заболеваемость коронавирусом в России практически не увеличивается.
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