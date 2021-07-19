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Глава Комитета Госдумы по труду оценил идею о двух выходных для привившихся от коронавируса

По мнению Ярослава Нилова, спешить с реализацией этой инициативы не стоит, поскольку такая нагрузка на работодателя может привести к удорожанию продукции или услуг.

19 июля, 11:57

Фото © Сайт Государственной думы

Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов не спешит поддерживать идею члена Совета Федерации Татьяны Кусайко о предоставлении дополнительных выходных привившимся от коронавирусной инфекции гражданам. Свою позицию он изложил в беседе с RT.

"Что касается дополнительных двух выходных, сразу возникает несколько вопросов. Почему речь идёт только про коронавирусную прививку? Да, сейчас пандемия, и, если это разовая мера — это одно, если это постоянная мера, которая будет действовать и в дальнейшем, — это другое", рассуждает депутат.

Он добавил, что такая нагрузка на работодателя может привести к удорожанию продукции или услуг, поэтому спешить с данной инициативой, по мнению Нилова, не стоит — лучше потратить время на обсуждение, но найти баланс.

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Напомним, что инициативу о дополнительных выходных не поддержал и бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко. По его словам, с позиции медицины нет необходимости в предоставлении двух выходных привившимся от коронавируса, такой практики не было и при более серьёзных заболеваниях.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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