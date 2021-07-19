Глава Комитета Госдумы по труду оценил идею о двух выходных для привившихся от коронавируса

По мнению Ярослава Нилова, спешить с реализацией этой инициативы не стоит, поскольку такая нагрузка на работодателя может привести к удорожанию продукции или услуг.

Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов не спешит поддерживать идею члена Совета Федерации Татьяны Кусайко о предоставлении дополнительных выходных привившимся от коронавирусной инфекции гражданам. Свою позицию он изложил в беседе с RT.

"Что касается дополнительных двух выходных, сразу возникает несколько вопросов. Почему речь идёт только про коронавирусную прививку? Да, сейчас пандемия, и, если это разовая мера — это одно, если это постоянная мера, которая будет действовать и в дальнейшем, — это другое", — рассуждает депутат.

Он добавил, что такая нагрузка на работодателя может привести к удорожанию продукции или услуг, поэтому спешить с данной инициативой, по мнению Нилова, не стоит — лучше потратить время на обсуждение, но найти баланс.