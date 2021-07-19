Бросившая дочку в хостеле москвичка раскаялась и хочет вернуть ребёнка

Москвичка, которая бросила 11-месячную дочь в хостеле, раскаялась в своём поступке. Как сообщил источник Лайфа, девушка хочет вернуть малышку, но ребёнка ей пока не отдают.

27-летняя горе-мать рассказала полицейским, что не оставляла малышку, а якобы передала лично в руки мужу, а тот сразу же вызвал полицию. Как утверждает Анастасия, таким образом она просто хотела призвать супруга к ответственности. Сейчас пара разводится, отец девочки проживает в хостеле, поскольку своего жилья в Москве у него нет. Девушка признала, что перегнула палку, и удалила то самое сообщение супругу, в котором назвала ребёнка его проблемой.

В свою очередь, как утверждает источник, сам 32-летний отец малышки заверил, что раньше никогда не замечал ненадлежащего отношения к дочери со стороны супруги. Однако Анастасия часто совершает странные вещи на эмоциях. Например, она несколько раз заявляла в полицию о том, что муж её якобы бьёт.