Сбитую студенткой на "мазде" четырёхмесячную малышку выписали из больницы
Мама девочки выразила благодарность за помощь и поддержку в страшной ситуации. Женщина отметила, что особенно тяжело приходится её брату и его супруге, которые из-за ДТП потеряли единственного сына.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Четырёхмесячную девочку, выжившую при наезде студентки на "мазде" на пешеходов на зебре в московском районе Солнцево, выписали из больницы. Об этом сообщила мать пострадавшей.
"С девочкой всё хорошо, нас выписали. Следим за её состоянием", — рассказала женщина.
Все соболезнования она передаёт и семье брата, потерявшего единственного сына. Бабушка детей пришла в себя, "насколько это возможно".
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"Спасибо всем большое за помощь и поддержку, они нам сейчас необходимы. Тяжело что-то ещё писать, просто всем огромное спасибо за помощь", — отметила мама девочки.
Напомним, ДТП произошло 16 июля на улице Авиаторов. Легковой автомобиль, за рулём которого была 18-летняя студентка Валерия Башкирова, сбил троих детей на пешеходном переходе. В результате аварии скончались пятилетний мальчик, а также ребёнок в возрасте трёх лет. Как узнал Лайф, четырёхмесячная девочка, которая находилась в коляске, получила ушибы и лёгкое сотрясение.
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