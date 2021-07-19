Сбитую студенткой на "мазде" четырёхмесячную малышку выписали из больницы

Четырёхмесячную девочку, выжившую при наезде студентки на "мазде" на пешеходов на зебре в московском районе Солнцево, выписали из больницы. Об этом сообщила мать пострадавшей.

"С девочкой всё хорошо, нас выписали. Следим за её состоянием", — рассказала женщина.

Все соболезнования она передаёт и семье брата, потерявшего единственного сына. Бабушка детей пришла в себя, "насколько это возможно".

"Спасибо всем большое за помощь и поддержку, они нам сейчас необходимы. Тяжело что-то ещё писать, просто всем огромное спасибо за помощь", — отметила мама девочки.