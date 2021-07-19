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Врач объяснил, почему тест на антитела не нужно сдавать до и после вакцинации от ковида

При этом их наличие не является помехой для вакцинации, подчеркнул специалист. По его словам, противопоказаниями служат хронические заболевания, а также аллергические реакции на прививки в принципе.

19 июля, 12:18
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Нет необходимости делать тест на количество антител к коронавирусу как до, так и после прививки. Об этом заявил врач общей практики Борис Шеляпин.

"Нет достоверного теста, который показал бы, насколько человек защищён. Информация об уровне антител не является релевантной, эта информация не отвечает ни на какие вопросы", — приводит его слова телеканал "Санкт-Петербург".

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При этом наличие антител не является помехой для вакцинации, подчеркнул специалист. По его словам, противопоказаниями служат хронические заболевания, а также аллергические реакции на прививки в принципе. Шеляпин добавил, что страдающим аутоиммунными болезнями также можно вакцинироваться от ковида, однако это можно делать только в период ремиссии.

Ранее учёные выяснили, как долго сохраняются антитела у переболевших ковидом в лёгкой форме. В эксперименте приняло участие более двух тысяч добровольцев, перенёсших CoViD-19 весной 2020 года. В течение года специалисты изучали, как реагирует иммунитет человека после естественного заражения.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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