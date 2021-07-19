Врач объяснил, почему тест на антитела не нужно сдавать до и после вакцинации от ковида

При этом их наличие не является помехой для вакцинации, подчеркнул специалист. По его словам, противопоказаниями служат хронические заболевания, а также аллергические реакции на прививки в принципе.