Власти Турции допустили закрытие страны для туристов из-за штамма "дельта"

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой не исключил, что стране придётся закрыть границы для туристов из-за угрожающего распространения коронавирусного штамма "дельта". Заявление прозвучало в эфире телеканала CNN Turk.

"Ни от чего гарантии нет и, конечно, нужно смотреть, что происходит в ряде провинций со штаммом "дельта". По международным авиарейсам во внимание принимается ситуация по всей стране, поэтому наш сегодняшний приоритет — максимальная вакцинация. Если она ускорится, то Турция полностью вернётся к нормальной жизни. И чем дольше она затянется, тем больше займёт времени нормализация обстановки", — пояснил свою позицию Эрсой.

Отметим, что за минувшее воскресенье в Турции зарегистрировали максимальный с конца мая суточный прирост заражений коронавирусом — 7680 человек. Стремительно растёт и число случаев заражения штаммом "дельта" — за последнюю неделю оно увеличилось почти втрое.