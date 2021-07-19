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Искусственному интеллекту доверят проверку домашних заданий российских школьников

Дети к 2024 году получат возможность формировать собственное цифровое портфолио для устройства на учёбу и работу.

19 июля, 13:25
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

До 2030 года планируется переорганизовать проверку 50% домашних заданий школьников, доверив работу искусственному интеллекту (ИИ). Такая информация содержится в паспорте Стратегии цифровой трансформации образования, которую подготовило Минпросвещения России.

"Результаты: до 2030 года — 50% домашних заданий проверяется автоматически с использованием экспертных систем ИИ", — отмечено в кратком содержании проекта "Цифровая трансформация образования".

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В ведомстве запланировали реализацию разработки плана в рамках создаваемого сервиса "Цифровой помощник учителя". Подчёркивается, что это позволит эффективнее выделять и воспитывать талантливых детей, а также повысить качество прохождения повышения квалификации учителями.

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Для школьников, в частности, планируется ввести возможность создания и использования цифрового портфолио для поступления в учебные заведения и на работу. Технология будет работать в рамках сервиса "Цифровое портфолио ученика".

Вдобавок к этому, в документе выделено, что посредством новой системы управления с использованием больших данных все российские школы до 2024 года перейдут на безбумажные технологии для осуществления образовательной деятельности, доля электронного документооборота составит 90%.

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В Минобрнауки ранее разместили проект приказа, согласно которому абитуриентам, планирующим поступать в российские вузы, предложат возможность выбирать, по баллам за какой экзамен их будут зачислять.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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