Искусственному интеллекту доверят проверку домашних заданий российских школьников

До 2030 года планируется переорганизовать проверку 50% домашних заданий школьников, доверив работу искусственному интеллекту (ИИ). Такая информация содержится в паспорте Стратегии цифровой трансформации образования, которую подготовило Минпросвещения России.

"Результаты: до 2030 года — 50% домашних заданий проверяется автоматически с использованием экспертных систем ИИ", — отмечено в кратком содержании проекта "Цифровая трансформация образования".

В ведомстве запланировали реализацию разработки плана в рамках создаваемого сервиса "Цифровой помощник учителя". Подчёркивается, что это позволит эффективнее выделять и воспитывать талантливых детей, а также повысить качество прохождения повышения квалификации учителями.

Для школьников, в частности, планируется ввести возможность создания и использования цифрового портфолио для поступления в учебные заведения и на работу. Технология будет работать в рамках сервиса "Цифровое портфолио ученика".

Вдобавок к этому, в документе выделено, что посредством новой системы управления с использованием больших данных все российские школы до 2024 года перейдут на безбумажные технологии для осуществления образовательной деятельности, доля электронного документооборота составит 90%.