Половина россиян оказалась не способна отличить в разговоре робота от человека
Преимуществами ненастоящего собеседника люди назвали подачу чёткой информации, диалог без перегруза, грамотную и вежливую речь, приятный голос и безусловное решение проблемы.
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Половина жителей России не всегда может определить, с кем разговаривает – с роботом или живым человеком, показало исследование Neuro.net (его результаты есть в распоряжении Лайфа). Голосовые сообщения, которые оставляет современный искусственный интеллект, копируют человеческие интонации и логику поведения на 99%. Международная компания –разработчик технологий голосового искусственного интеллекта выяснила, как россияне взаимодействуют с роботами и что их раздражает в общении с голосовыми помощниками. В опросе приняло участие свыше тысячи жителей городов-миллионников РФ.
Более трети россиян (37,6%) негативно настроены к общению с голосовыми помощниками. Специалисты связывают это с предубеждениями, которые касаются роботов. Из числа опрошенных 59,6% считают, что искусственный интеллект не всегда сможет решить их проблему. Четверть опрошенных (24,8%) предпочитают общение с живыми людьми.
Большинство людей не имеют ничего против разговора с голосовыми помощниками. 41,4% респондентов спокойно воспринимает звонок робота, а 12% опрошенных даже рады общению с голосовыми помощниками. Они считают, что роботы выдают чёткую информацию и не перегружают диалог. Кроме того, при общении собеседнику эмоционально легче завершить нерелевантный звонок, если беседа происходит с роботом, а не настоящим оператором.
Выяснилось, что в общении с роботами россиян радует отсутствие лишней информации (66,1%), грамотная и вежливая речь (46,4%), приятный голос (44,6%) и безусловное решение проблемы (41,1%).
Респонденты считают, что общение с роботами необходимо регламентировать. В таком случае восприятие голосовых помощников будет лояльнее.
Среди недовольных 49,5% опрошенных уверены, что у собеседника должна быть возможность переключиться на общение с "живым" оператором. Около 38% россиян считают, что голосовой помощник с начала разговора должен предупреждать, что диалог будет происходить не с человеком. Остальные 33,9% хотели бы переспрашивать робота, задавать ему сложные вопросы и просить повторить формулировки. При этом пятая часть россиян (20,3%) отмечает: если робот ничем не отличается от человека, то отдельные правила коммуникации можно не устанавливать.
Однако треть опрошенных (27,3%) не согласна с тем, что роботов называют человеческими именами. По мнению респондентов, голосовой помощник опять же должен предупреждать о том, что он робот.
Негативные причины, по которым россиянам не нравится разговаривать с роботами, — отсутствие реакции собеседника (55,6%), недостаточно высокое качество ответа (39,7%) и синтетическая речь (37,3%).
"Как показало исследование, в России ещё настороженно воспринимают общение с роботами. Это во многом обусловлено тем, что опыт взаимодействия с голосовыми помощниками, которые не способны корректно оказать поддержку, был слишком длительным. В период пандемии помощники шагнули далеко вперёд, теперь их действительно сложно отличить от реального человека", — отметили в пресс-службе Neuro.net.
Задача компании — показать, что цифровые агенты являются новым поколением голосовых роботов, могут быть равноправными собеседниками при комфортном диалоге, в котором люди смогут получать помощь и ответы на вопросы без неудобств и ожиданий на линии.
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