"Единая Россия" представила предложения по стабилизации стоимости "борщевого набора"

Партия "Единая Россия" на встрече с руководством правительства и главами регионов представила конкретные решения по стабилизации стоимости сезонных продуктов. В первую очередь речь идёт об овощах из так называемого борщевого набора: это капуста, лук, картофель, свёкла и морковь.

"За эти выходные мы провели мониторинг во всех регионах, регионы дали свои предложения по стабилизации ситуации и снижению цен. Хочу подчеркнуть, что задача — именно снижение. Именно это наша с вами конечная цель", — подчеркнул на совещании в понедельник секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Для реализации мер по снижению цен и контроля за рынком продуктов создана рабочая группа, которую возглавил заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев. Аналогичные структуры до конца недели появятся в каждом регионе. Что касается самих мер, то в первую очередь "Единая Россия" порекомендовала Правительству РФ способствовать заключению соглашений торговых сетей с отраслевыми союзами о снижении цен на указанную группу товаров.

"Предлагаем Правительству РФ рекомендовать торговым сетям срочно подписать соглашения с отраслевыми союзами и ассоциациями сельхозпроизводителей под контролем соответствующих министерств о снижении торговых наценок на социально значимые продовольственные товары. Прежде всего, на овощную продукцию", — отметил Гордеев.

Серьёзное влияние на цены оказывает и отсутствие площадок для торговли овощами и фруктами непосредственно их производителями, без дополнительных наценок.

"Необходимо организовать поставки сельхозпродукции от производителей для её реализации на городских рынках и ярмарках напрямую населению. Без посредников. Сделать это на весь сезон уборки урожая текущего года", — отметил тот же спикер.