Карелию вслед за Якутией охватили лесные пожары. Видео © Соцсети

В Карелию вслед за полыхающей Якутией пришли природные пожары. По последним данным регионального МЧС, огнём уже охвачено более четырёх тысяч гектаров лесного пространства на территории республики.

"Прибыли дополнительные силы и средства. Всего в тушении задействованы 142 человека и 36 единиц техники", — уточнили в ведомстве, отметив, что к ликвидации возгораний также привлечены вертолёт Ми-8 и два пожарных поезда.

На апокалиптических кадрах, снятых местными жителями, видно, как горят частные дома, автодороги заволокло дымом так, что практически ничего не видно — водители вынуждены проезжать через огненные ловушки только на свой страх и риск.

Как сообщили в МЧС, самые крупные пожары зафиксированы в Пряжинском, Суоярвском, Муезерском, Беломорском и Сегежском районах республики. Ухудшает положение сухая и ветреная погода.