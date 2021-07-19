"Со всех сторон горит": Карелию вслед за Якутией охватили лесные пожары
К ликвидации возгораний привлечены 36 единиц техники, включая вертолёт Ми-8 и два пожарных поезда. Ухудшает положение сухая и ветреная погода в республике.
Карелию вслед за Якутией охватили лесные пожары. Видео © Соцсети
В Карелию вслед за полыхающей Якутией пришли природные пожары. По последним данным регионального МЧС, огнём уже охвачено более четырёх тысяч гектаров лесного пространства на территории республики.
"Прибыли дополнительные силы и средства. Всего в тушении задействованы 142 человека и 36 единиц техники", — уточнили в ведомстве, отметив, что к ликвидации возгораний также привлечены вертолёт Ми-8 и два пожарных поезда.
На апокалиптических кадрах, снятых местными жителями, видно, как горят частные дома, автодороги заволокло дымом так, что практически ничего не видно — водители вынуждены проезжать через огненные ловушки только на свой страх и риск.
Как сообщили в МЧС, самые крупные пожары зафиксированы в Пряжинском, Суоярвском, Муезерском, Беломорском и Сегежском районах республики. Ухудшает положение сухая и ветреная погода.
Ранее Лайф сообщал, что четыре района на севере Хабаровского края накрыло дымом от лесных пожаров в Якутии. В самой республике тем временем сохраняется сложная лесопожарная обстановка. По последним данным экстренных служб, в республике зафиксировано 190 очагов природных пожаров. Их ликвидацией занимается более двух тысяч человек и 284 единицы техники, включая воздушные суда МЧС России.
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