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"Со всех сторон горит": Карелию вслед за Якутией охватили лесные пожары

К ликвидации возгораний привлечены 36 единиц техники, включая вертолёт Ми-8 и два пожарных поезда. Ухудшает положение сухая и ветреная погода в республике.

19 июля, 12:15

Карелию вслед за Якутией охватили лесные пожары. Видео © Соцсети

В Карелию вслед за полыхающей Якутией пришли природные пожары. По последним данным регионального МЧС, огнём уже охвачено более четырёх тысяч гектаров лесного пространства на территории республики.

"Прибыли дополнительные силы и средства. Всего в тушении задействованы 142 человека и 36 единиц техники", — уточнили в ведомстве, отметив, что к ликвидации возгораний также привлечены вертолёт Ми-8 и два пожарных поезда.

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На апокалиптических кадрах, снятых местными жителями, видно, как горят частные дома, автодороги заволокло дымом так, что практически ничего не видно — водители вынуждены проезжать через огненные ловушки только на свой страх и риск.

Как сообщили в МЧС, самые крупные пожары зафиксированы в Пряжинском, Суоярвском, Муезерском, Беломорском и Сегежском районах республики. Ухудшает положение сухая и ветреная погода.

Огненная завеса: Почему в России опять горят леса

Огненная завеса: Почему в России опять горят леса

Ранее Лайф сообщал, что четыре района на севере Хабаровского края накрыло дымом от лесных пожаров в Якутии. В самой республике тем временем сохраняется сложная лесопожарная обстановка. По последним данным экстренных служб, в республике зафиксировано 190 очагов природных пожаров. Их ликвидацией занимается более двух тысяч человек и 284 единицы техники, включая воздушные суда МЧС России.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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