Огненная завеса: Почему в России опять горят леса Ежегодно пожары уничтожают тысячи гектаров уникального леса и становятся угрозой для жизни людей и животных. Как стартовал нынешний "горячий" сезон и какие регионы страдают больше всего. 10 июля, 07:47 Фото © ТАСС / Павлова Светлана

Фото © ТАСС

Аномальная жара, похоже, ещё не прошла свой пик, середину лета Россия встречает дымовой завесой — страну накрывают лесные пожары. Самый большой урон нанесён Челябинской области, где огненная стихия захватила почти 5000 гектаров. Там жители нескольких районов, не дожидаясь эвакуации, бросают дома и бегут от огня. Масштабный пожар полыхает в Якутии в национальном парке "Ленские столбы", включенном в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, которому присвоен самый высокий (пятый) класс опасности. Этот пожар тушат, по сообщениям директора парка, вручную. Приостановлены сплавы по рекам и закрыты для посещения песчаные дюны. В других регионах ситуация не такая опасная, однако горит 226 гектаров в Югре, пожары бушуют в Забайкальском крае, а также в Иркутской области. Быстрому распространению огня способствуют засуха, жара и резкие порывы ветра. Как отмечают экологи, пожары повторяются из года в год в одних и тех же регионах, иногда виной всему становится сам человек. Ведь достаточно разбитой бутылки, которая будет действовать как линза в солнечную погоду. И возгорание обеспечено...

Челябинская область

Фото © ТАСС / Бойко Александр

В Челябинской области в Карталинском и Нагайбакском районах в пятницу из-за угрозы населению был введён режим чрезвычайной ситуации — горело до 4,8 тыс. гектаров. На посёлок Джабык в Карталинском районе перекинулся огонь лесного пожара, "повреждено более 60 зданий, три жителя получили ожоги, на месте им помогли дежурная бригада медиков и психолог", сообщают в ГУ МЧС РФ по региону. В ведомстве отмечают, что тушить пожар мешает сильный шквалистый ветер. Чтобы защитить населённые пункты от огня, к работе привлекли самолёт Бе-200 и вертолёт Ми-8. В борьбе с пожаром участвует 249 человек и 69 единиц техники. Для эвакуации подготовили автобусы и пункты временного размещения. Власти области составляют списки жителей посёлка, которые лишились имущества, чтобы выделить адресную помощь.

Из-за пожаров перекрыты некоторые дороги в Карталинском районе: закрыт проезд по автомобильной трассе Фершампенуаз — Париж — Железнодорожная станция Джабык, запрещён проезд по автомобильной дороге между Еленинкой и железнодорожной станцией Джабык.

Авиация МЧС сбросила более 130 тонн воды на горящий лес. Для усиления группировки вылетел самолёт Ил-76 МЧС России с выливным авиационным прибором (ВАП-2). Помощь спасателям оказывают военные.

Якутия

Фото © ТАСС / Павлова Светлана

Природный пожар в национальном парке Якутии "Ленские столбы" составляет менее 2% территории заповедника — 23 862 гектара. На тушении задействованы 158 человек, в том числе десантники. Из-за труднодоступной болотистой, скалистой местности, где возникли пожары, в парк не могут в полном объёме доставить необходимую технику. По информации от администрации парка, на начало дня в пятницу для прокладки минерализованных полос использовали лишь два трактора. Как это ни печально, в целом тушение экологической сокровищницы России происходит вручную.

Руководитель региональной группы общественного мониторинга по вопросам экологии и защиты леса ОНФ Антон Хлынов напомнил, что одной из причин возгорания может быть и пал прошлогодней травы.

По его словам, когда пожар начинается в тайге, его крайне сложно тушить, невероятно трудно подобраться к огню, остаётся надеяться только на авиатранспорт, которым хорошо оснащены далеко не все регионы. По его мнению, нужна единая служба, которая будет отвечать за безопасность в лесах и оперативно реагировать на возгорания. Сейчас такой службы нет.

Авторы Елена Стафеева