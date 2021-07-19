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Перекрывший КАД петербуржец объяснил скандал с не включившей поворотник автоледи

Снятое девушкой видео, разлетевшееся по Сети, негативно сказывается на работе мужчины. По данным источника, он намерен написать на автомобилистку заявление в полицию.

19 июля, 12:09
<p>Скриншот видео © VK / <a href="https://vk.com/spb_today" target="_blank" rel="noopener noreferrer">spb_today</a></p>

Скриншот видео © VK / spb_today

35-летний житель Северной столицы Игорь П., который устроил на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга скандал с не включившей поворотник автоледи, угрожая ей доберманом, в разговоре с Лайфом объяснил причину своего агрессивного поведения.

Как рассказал нам мужчина, его выбило из колеи то, что автомобилистка не включила поворотники, тем самым создала опасную ситуацию на дороге. По словам Игоря, он ехал с гружёным прицепом и потому испугался, что не успеет вовремя затормозить и в таком случае вполне может повредить несколько других машин или вообще убить кого-то. Именно по этой причине мужчина вспылил и устроил разборку с невнимательной автоледи. А свою собаку он задействовал в конфликте для устрашения других водителей, которые могли вмешаться в ситуацию.

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"Сначала девушка пыталась перестроиться в мой ряд. Я был с прицепом, не пустил её, ведь она даже не предупредила о своём манёвре. В итоге человек меня обогнал и начал "учить", то есть резко оттормаживать, не включая мозг и не думая о том, что машина едет гружёная и в случае чего я мог бы просто посшибать кучу машин, появились бы жертвы", — пояснил Игорь.

Вместе с тем наш собеседник отметил, что после того, как снятое автоледи видео инцидента разлетелось по соцсетям, у него начались неприятности на работе. По словам источника Лайфа, знакомого с ситуацией, Игорь планирует написать на девушку заявление в полицию.

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По данным нашего источника, в 2013 году петербуржец стал участником ДТП, которое закончилось смертельным исходом. В роковую ночь мужчина ехал по трассе и врезался в грузовик. Большегруз стоял на дороге без габаритов, но из-за темноты водителю показалось, что он находился на обочине. Тогда в результате аварии погибла его несовершеннолетняя пассажирка. После этих трагических событий Игорь больше не хочет попадать в подобные ситуации, поэтому и сорвался на автоледи на КАД.

"У меня есть свой жизненный опыт с аварийными ситуациями, и я знаю, что мне нельзя крутить рулём. Будь на моём месте другой человек, он бы точно вильнул в сторону, и тогда там бы вообще перекрыло всё движение. Так что в моём случае это был самый хороший выход из ситуации", — добавил водитель в разговоре с нами.

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Как ранее писал Лайф, движение на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга на несколько минут оказалось перекрыто после того, как одну полосу движения не поделили два водителя, одним из которых оказалась девушка, а другим — парень с доберманом в багажнике. Видеозаписи инцидента с точки зрения обеих сторон конфликта появились в одном из петербургских пабликов. На кадрах, которые сняла автоледи, видно, как мужчина на белом внедорожнике перекрыл дорогу, после чего вышел и начал кричать.

А ранее автоледи на Range Rover заблокировала проезд машинам скорой у больницы в Обнинске. Одна из карет прибыла в медучреждение за новорождённым в тяжёлом состоянии. В итоге медикам пришлось ехать по встречной полосе.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова
Дарья Гольдман
Дарья Гольдман

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