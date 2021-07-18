Петербуржец перекрыл КАД и угрожал автоледи доберманом за не включённый поворотник

Петербуржец перекрыл КАД, угрожая незадачливой автоледи доберманом. Видео © VK / spb_today

Движение на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга на несколько минут оказалось перекрыто после того, как одну полосу движения не поделили два водителя, одним из которых оказалась девушка, а другим — парень с доберманом в багажнике.

Видеозаписи инцидента с точки зрения обеих сторон конфликта появились в одном из петербургских пабликов. На кадрах, которые сняла автоледи, видно, как мужчина на белом внедорожнике перекрыл дорогу, после чего вышел и начал кричать.

"Ты поворотники умеешь включать, дура? Поворотники! Ты знаешь, что такое поворотник, дура?!" — кричал мужчина через закрытые стёкла иномарки.

Ситуация так и осталась бы раскрыта лишь с одной стороны, если бы парень не опубликовал видео со своего регистратора, где видна причина конфликта. Камера сняла, как девушка на "тойоте" не учла сужения дороги и попыталась вклиниться в крайний правый ряд без поворотников, однако сделала это весьма нерешительно. Такое поведение возмутило владельца внедорожника, за что тот решил её не пропускать.

На этом дорожный конфликт мог бы быть исчерпан, однако автоледи решила провести мужчину и резко подрезала его, объехав с другой стороны. После этого девушка попыталась уехать, объезжая попутные машины без поворотников, но водитель всё же догнал её, чтобы объяснить правила дорожного движения. В соцсетях пользователи разделились на два лагеря: одни сочли поведение мужчины неприемлемым, другие же заметили, что девушка действительно неправильно повела себя на дороге. Впрочем, были и те, кто заступился за собаку, которая невольно стала участницей конфликта.