В Волгоградской области утонули 11-летние сёстры-близняшки
Вместе с ними пошёл купаться и девятилетний брат. Он единственный, кому удалось спастись.
Фото © СУ СКР по Волгоградской области
В Волгоградской области во время купания в реке Чир погибли 11-летние девочки-близняшки. Они приехали на отдых вместе с отцом и двумя братьями — семи и девяти лет.
"18 июля текущего года 46-летний житель города Суровикино, взяв с собой четверых малолетних детей, отправился отдыхать на берег реки Чир. Пока две его 11-летние дочери и девятилетний сын купались на мелководье, он с семилетним сыном оставался на берегу", — сообщает региональное СУ СКР.
Близняшки с братом плавали, зацепившись за бревно, но в какой-то момент его начало уносить течением на глубину. Девочки испугались и бросились в воду, но плавать они не умели. К тому моменту, когда сестёр вытащили из воды сотрудники МЧС, девочки уже были мертвы. Мальчик же остался на бревне и выжил.
"Установлено, что никто из малолетних плавать не умел, специальными приспособлениями для безопасного нахождения в воде дети не пользовались. Более того, семья отдыхала на несанкционированном пляже", — уточняет СК.
Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".
Ранее Лайф писал о похожем случае на Камчатке. Там утонули два мальчика 11 и 12 лет. Как заявили в СУ СКР, найдено тело только одного ребёнка, второго мальчика всё ещё ищут.
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