В Волгоградской области утонули 11-летние сёстры-близняшки

В Волгоградской области во время купания в реке Чир погибли 11-летние девочки-близняшки. Они приехали на отдых вместе с отцом и двумя братьями — семи и девяти лет.

"18 июля текущего года 46-летний житель города Суровикино, взяв с собой четверых малолетних детей, отправился отдыхать на берег реки Чир. Пока две его 11-летние дочери и девятилетний сын купались на мелководье, он с семилетним сыном оставался на берегу", — сообщает региональное СУ СКР.

Близняшки с братом плавали, зацепившись за бревно, но в какой-то момент его начало уносить течением на глубину. Девочки испугались и бросились в воду, но плавать они не умели. К тому моменту, когда сестёр вытащили из воды сотрудники МЧС, девочки уже были мертвы. Мальчик же остался на бревне и выжил.

"Установлено, что никто из малолетних плавать не умел, специальными приспособлениями для безопасного нахождения в воде дети не пользовались. Более того, семья отдыхала на несанкционированном пляже", — уточняет СК.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".