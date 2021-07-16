Искусственный интеллект устроил публичную порку политикам, которые утыкаются в телефон на заседаниях

Механика проекта The Flemish Scrollers понятная. Все заседания Правительства Фламандского региона Бельгии транслируются на YouTube. В режиме реального времени специальный искусственный интеллект перехватывает видео и анализирует, что находится на картинке. С помощью технологии машинного обучения алгоритм смог точно определять, кто находится в кадре и есть ли у него в руке телефон. Вот как заседания видит программа:

Фото © Twitter / driesdepoorter

После того как алгоритм замечает политика, копающегося в телефоне, он тут же генерирует пост в Twitter FlemishScroller или Instagram theflemishscrollers с отметкой чиновника. По задумке, после этого сидящий в соцсетях сразу заметит уведомление и вернётся к работе. Публикации выглядят одинаково: текст + видеозапись.

Уважаемый отвлёкшийся SamvanRooy1, пожалуйста, сосредоточьтесь! FlemishScroller

Кадр из видео © Twitter / driesdepoorter

Уважаемые отвлёкшиеся @BartSomers и @JanJambon, пожалуйста, сосредоточьтесь! FlemishScroller

Кадр из видео © Twitter / driesdepoorter

Важно знать, что автор The Flemish Scrollers — художник Дрис Депуртер. Основные проблемы, которые он поднимает в своём творчестве, — конфиденциальность, слежка, социальные сети и искусственный интеллект. Так что проект скорее должен обратить внимание зрителей на эти темы, а не реально карать политиков за сидение в соцсетях. Видимо, бельгийцу это удалось.

Как только о проекте стало известно широкой общественности, то одни поддержали инициативу, другие назвали "балаганом-антиутопией". Многие задались вопросом, законно ли это вообще.