НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Искусственный интеллект устроил публичную порку политикам, которые утыкаются в телефон на заседаниях

Стоит члену местного правительства засесть за телефон, ему сразу придёт уведомление из соцсети. Специальный аккаунт подскажет: пора сфокусироваться на своих прямых обязанностях.

16 июля, 13:14

Фото © Twitter / driesdepoorter

Механика проекта The Flemish Scrollers понятная. Все заседания Правительства Фламандского региона Бельгии транслируются на YouTube. В режиме реального времени специальный искусственный интеллект перехватывает видео и анализирует, что находится на картинке. С помощью технологии машинного обучения алгоритм смог точно определять, кто находится в кадре и есть ли у него в руке телефон. Вот как заседания видит программа:

Фото © Twitter / driesdepoorter

Фото © Twitter / driesdepoorter

После того как алгоритм замечает политика, копающегося в телефоне, он тут же генерирует пост в Twitter FlemishScroller или Instagram theflemishscrollers с отметкой чиновника. По задумке, после этого сидящий в соцсетях сразу заметит уведомление и вернётся к работе. Публикации выглядят одинаково: текст + видеозапись.

Уважаемый отвлёкшийся SamvanRooy1, пожалуйста, сосредоточьтесь!

FlemishScroller

Кадр из видео © Twitter / driesdepoorter

Кадр из видео © Twitter / driesdepoorter

Уважаемые отвлёкшиеся @BartSomers и @JanJambon, пожалуйста, сосредоточьтесь!

FlemishScroller

Кадр из видео © Twitter / driesdepoorter

Кадр из видео © Twitter / driesdepoorter

Важно знать, что автор The Flemish Scrollers — художник Дрис Депуртер. Основные проблемы, которые он поднимает в своём творчестве, — конфиденциальность, слежка, социальные сети и искусственный интеллект. Так что проект скорее должен обратить внимание зрителей на эти темы, а не реально карать политиков за сидение в соцсетях. Видимо, бельгийцу это удалось.

Как только о проекте стало известно широкой общественности, то одни поддержали инициативу, другие назвали "балаганом-антиутопией". Многие задались вопросом, законно ли это вообще.

Художник превращает старые жестянки в нечто невероятное, и дело уже дошло до огромного бензовоза

Художник превращает старые жестянки в нечто невероятное, и дело уже дошло до огромного бензовоза

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Аргументы за и против: Кто из российских политиков уже привился от "короны", а кто не торопится

3 июля, 21:40

Названы способы стать "невидимкой" для телефонных мошенников

11 июля, 09:07

Викторию Боню с трудом узнали на красной дорожке в Каннах, ведь в Instagram она выглядит куда моложе

сегодня в 11:40

Памфилова рассказала, что "уже давно" прошла повторную вакцинацию от коронавируса

сегодня в 13:32

Лётчик-герой Юсупов, посадивший самолёт в кукурузном поле, отреагировал на инцидент с Ан-28

сегодня в 13:29

Новости партнеров

Layer 1