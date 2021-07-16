Известная порноактриса, которая снялась в 600 фильмах, покончила с собой на последней стадии рака
На днях полиция обнаружила Далию в машине с раной, несовместимой с жизнью. Сейчас прорабатываются все версии, но главной является суицид.
Известная 31-летняя порноактриса Далия Скай недавно была обнаружена мёртвой в машине, припаркованной в Лос-Анджелесе, США. На её теле правоохранители нашли серьёзную рану, но никаких следов борьбы. Они предположили, что девушка покончила с собой, но эта версия ещё проверяется, пишет Lad Bible.
На днях актриса объявила фанатам и коллегам, что борется с раком в последней стадии, и поблагодарила друга, который присматривал за ней и помогал ей во время лечения. Владелец кинокомпании JHP Films, с которым часто работала Далия, признался, что в беседах с ней было заметно, как ей в целом тяжело.
Я несколько раз разговаривал с ней о жизни и могу сказать, что ей пришлось нелегко. Её знатно потрепало по пути
Далия успела построить успешную карьеру в порноиндустрии. Она снялась более чем в 600 фильмах, один из которых получил одновременно девять номинаций "порно-Оскара", а также девушка становилась самой лучшей актрисой 2014 года. Раньше она была известна как Бейли Блю, но в 2010 году ей пришлось изменить псевдоним, когда фирма одежды с таким же названием отправила ей досудебное письмо из-за того, что Далия портила репутацию их компании.
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