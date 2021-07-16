Известная порноактриса, которая снялась в 600 фильмах, покончила с собой на последней стадии рака

Известная 31-летняя порноактриса Далия Скай недавно была обнаружена мёртвой в машине, припаркованной в Лос-Анджелесе, США. На её теле правоохранители нашли серьёзную рану, но никаких следов борьбы. Они предположили, что девушка покончила с собой, но эта версия ещё проверяется, пишет Lad Bible.

Фото © Instagram / skysthelimitxoxo

На днях актриса объявила фанатам и коллегам, что борется с раком в последней стадии, и поблагодарила друга, который присматривал за ней и помогал ей во время лечения. Владелец кинокомпании JHP Films, с которым часто работала Далия, признался, что в беседах с ней было заметно, как ей в целом тяжело.

Фото © Instagram / skysthelimitxoxo

Я несколько раз разговаривал с ней о жизни и могу сказать, что ей пришлось нелегко. Её знатно потрепало по пути Владелец JHP Films

Фото © Instagram / skysthelimitxoxo