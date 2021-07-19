Подростка насмерть засыпало 14 тоннами зерна под Волгоградом

В Даниловском районе Волгоградской области во время разгрузки пшеницы погиб 17-летний подросток. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека".

"По данным следствия, во время разгрузки автомобиля КамАЗ, груженного зерном, несовершеннолетний работник крестьянско-фермерского хозяйства упал в зерноприёмник, где его засыпало не менее чем 14 тоннами пшеницы", — сообщает региональное управление СКР.

Другие работники сразу же бросились откапывать парня, но спасти его не удалось. Он скончался на месте от полученных травм.