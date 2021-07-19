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Подростка насмерть засыпало 14 тоннами зерна под Волгоградом

Очевидцы сразу же бросились откапывать парня, но спасти его не удалось. Он скончался на месте от полученных травм.

19 июля, 13:42
<p>Фото © СУ СКР по Волгоградской области</p>

Фото © СУ СКР по Волгоградской области

В Даниловском районе Волгоградской области во время разгрузки пшеницы погиб 17-летний подросток. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека".

"По данным следствия, во время разгрузки автомобиля КамАЗ, груженного зерном, несовершеннолетний работник крестьянско-фермерского хозяйства упал в зерноприёмник, где его засыпало не менее чем 14 тоннами пшеницы", — сообщает региональное управление СКР.

Другие работники сразу же бросились откапывать парня, но спасти его не удалось. Он скончался на месте от полученных травм.

Во Франции сатанист-псих обезглавил подростка и попытался съесть

Во Франции сатанист-псих обезглавил подростка и попытался съесть

Напомним, ранее в Волгоградской области погибли ещё двое подростков: на реке Чир утонули две девочки-близняшки.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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