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Во Франции сатанист-псих обезглавил подростка и попытался съесть

Голову несчастного мужчина поместил в ведро. Подозреваемый был застрелен правоохранителями при попытке скрыться.

19 июля, 12:42
<p>Фото © Kiran Ridley / Getty Images</p>

Фото © Kiran Ridley / Getty Images

На юге Франции полицейские ликвидировали сумасшедшего местного жителя, который, предварительно, убил и обезглавил 13-летнего подростка. Об этом сообщил телеканал BFM TV.

Ранее в Марселе потерялся школьник, предполагалось, что он сбежал из дома. В ходе поисков правоохранители по наводке соседей нашли обезглавленное тело мальчика в мешке в одном из домов коммуны Тараскон на юго-востоке страны. Рядом в ведре в ванной они обнаружили его отрезанную голову. Также в квартире нашли предметы сатанинского культа.

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Хозяина квартиры обнаружили в соседнем Арле через несколько часов. Он был застрелен полицейскими при попытке скрыться. Отмечается, что у преступника были проблемы с психикой. Он пытался съесть части тела убитого подростка.

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Ранее в Краснодарском крае пьяный посетитель кафе зарезал отца четверых детей. Мужчины устроили драку на кулаках прямо под камерами на улице. Пострадавший после боя смог самостоятельно дойти до заведения, ему вызвали скорую, но он умер в больнице от обильной кровопотери.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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