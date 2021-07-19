Во Франции сатанист-псих обезглавил подростка и попытался съесть

На юге Франции полицейские ликвидировали сумасшедшего местного жителя, который, предварительно, убил и обезглавил 13-летнего подростка. Об этом сообщил телеканал BFM TV.

Ранее в Марселе потерялся школьник, предполагалось, что он сбежал из дома. В ходе поисков правоохранители по наводке соседей нашли обезглавленное тело мальчика в мешке в одном из домов коммуны Тараскон на юго-востоке страны. Рядом в ведре в ванной они обнаружили его отрезанную голову. Также в квартире нашли предметы сатанинского культа.

Хозяина квартиры обнаружили в соседнем Арле через несколько часов. Он был застрелен полицейскими при попытке скрыться. Отмечается, что у преступника были проблемы с психикой. Он пытался съесть части тела убитого подростка.