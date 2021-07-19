В Петербурге от ковида привилось более 120 тысяч сотрудников предприятий
Компании, число вакцинированных работников которых составляет не меньше 60%, могут получить специальный статус, который позволит не приостанавливать деятельность при возможном усилении ограничений.
Фото © ТАСС / Елена Афонина
В Санкт-Петербурге число привившихся от коронавируса сотрудников системообразующих организаций и промышленных предприятий города составляет уже более 120 тысяч человек. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилла Соловейчика.
"Промышленные предприятия города всегда были образцом социально ответственного бизнеса", — отметил он.
По словам Соловейчика, такой результат достигнут с помощью разъяснительных работ о важности вакцинации, кроме того, в качестве дополнительной мотивации многие из руководителей применяют систему поощрений — добавляют дни отпуска, премиальные выплаты.
Предприятие, которое подтверждает вакцинацию не менее 60% сотрудников, имеет возможность получить специальный статус "Вакцинирован", который подтверждает, что у компании выработан коллективный иммунитет.
"Наличие данного статуса позволит организации при возможном усилении ограничений в случае ухудшения эпидемиологической ситуации не приостанавливать работу, так как она не представляет риска распространения CoViD-19", — отметил Соловейчик.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал россиян привиться от коронавируса до осени, когда начнётся сезон гриппа. Также он отметил, что пока нет данных, по которым можно определить, какой уровень антител сможет гарантировать защиту от заражения вирусом.
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