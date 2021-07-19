В Петербурге от ковида привилось более 120 тысяч сотрудников предприятий

В Санкт-Петербурге число привившихся от коронавируса сотрудников системообразующих организаций и промышленных предприятий города составляет уже более 120 тысяч человек. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилла Соловейчика.

"Промышленные предприятия города всегда были образцом социально ответственного бизнеса", — отметил он.

По словам Соловейчика, такой результат достигнут с помощью разъяснительных работ о важности вакцинации, кроме того, в качестве дополнительной мотивации многие из руководителей применяют систему поощрений — добавляют дни отпуска, премиальные выплаты.

Предприятие, которое подтверждает вакцинацию не менее 60% сотрудников, имеет возможность получить специальный статус "Вакцинирован", который подтверждает, что у компании выработан коллективный иммунитет.

"Наличие данного статуса позволит организации при возможном усилении ограничений в случае ухудшения эпидемиологической ситуации не приостанавливать работу, так как она не представляет риска распространения CoViD-19", — отметил Соловейчик.