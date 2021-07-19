Онищенко оценил заявление об уровне коллективного иммунитета к ковиду в России

В России коллективный иммунитет к коронавирусу сейчас составляет около 30%, заявил бывший глава Роспотребнадзора, академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в интервью сайту kp.ru.

"30 миллионов, получивших одну аппликацию, примерно 25% с законченной иммунизацией, пять миллионов переболевших (итого получается 30). И добавляем ещё где-то 40% скрытого и бессимптомного носительства. Ну, где-то 40–45 миллионов. Где-то меньше 30%", — сказал бывший главный государственный санитарный врач страны.

По его мнению, достичь уровня коллективного иммунитета в 60% к осени представляется возможным при стабильных темпах вакцинации.

"Если мы сейчас, допустим, доведём до 60 миллионов привитых хотя бы, плюс переболевшие, плюс те, кто перенёс в скрытой и бессимптомной форме, вот тогда — к осени… — будет 60 %", — считает парламентарий.

При этом он напомнил о приближающихся сроках вакцинации от гриппа, которую нужно проходить уже в конце августа. Геннадий Онищенко уточнил, что разрешается ставить прививки в один день — гриппозную и другие. Но сейчас ещё неизвестно, возможно ли совмещать гриппозную и коронавирусную вакцину.

"В прошлом году мы это не делали, потому что ещё недостаточно были изучены и "Спутник V", и те вакцины, которые тогда подходили. Вот сейчас этим тоже надо заниматься, потому что антигриппозная кампания — сама по себе очень серьёзная и большая работа", — отметил депутат.

Геннадий Онищенко считает, что после вакцинации людей из групп риска эпидемический процесс в популяции будет остановлен. В такие группы входят транспортники, предприятия питания и торговли, социальные службы, школы, больницы. Главный врач, который не принимает больных, может не прививаться, а вот тот, кто сидит на приёме, обязан быть привитым, отмечает академик РАН.

"Но, конечно, те, кто желает привиться, — независимо от этого пусть прививаются. Но главное приложение должно быть на группах риска по производственным показателям, у которых в соответствии с законом об иммунопрофилактике вакцинация должна быть обязательная, это специфика их работы", — говорит эксперт.