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ФАС не нашла нарушений в ценообразовании на ПЦР-тесты на ковид

Как напомнили в ведомстве, все требования по данному исследованию оптимизированы Роспотребнадзором.

19 июля, 15:51
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела проверку среди частных медорганизаций и не обнаружила нарушений ценообразования стоимости ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Ведомство запросило и проанализировало данные о стоимости ПЦР-тестов на CoViD-19. Нарушений ценообразования среди частных медорганизаций не выявлено", — заявили в ФАС, добавив, что соответствующий доклад был направлен в Правительство РФ.

Ложноположительный ПЦР: Почему так бывает?

Ложноположительный ПЦР: Почему так бывает?

При этом в ведомстве напомнили, что в настоящий момент все требования в части ПЦР-тестирования оптимизированы Роспотребнадзором. В частности, упразднена обязанность прибывших из-за рубежа граждан дважды проходить данное исследование, а также обязанность сдачи тестов по прибытии на родину для вакцинировавшихся и переболевших. Представители ФАС уверены, что это уменьшит затраты россиян на тестирование как минимум вдвое, что особенно актуально в период летних отпусков.

Как сообщал Лайф, в конце июня ФАС заявила о намерении проверить информацию о росте цен на ПЦР-тесты. Тогда регулятор направил соответствующие запросы в медицинские организации.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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