ФАС не нашла нарушений в ценообразовании на ПЦР-тесты на ковид

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела проверку среди частных медорганизаций и не обнаружила нарушений ценообразования стоимости ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Ведомство запросило и проанализировало данные о стоимости ПЦР-тестов на CoViD-19. Нарушений ценообразования среди частных медорганизаций не выявлено", — заявили в ФАС, добавив, что соответствующий доклад был направлен в Правительство РФ.

При этом в ведомстве напомнили, что в настоящий момент все требования в части ПЦР-тестирования оптимизированы Роспотребнадзором. В частности, упразднена обязанность прибывших из-за рубежа граждан дважды проходить данное исследование, а также обязанность сдачи тестов по прибытии на родину для вакцинировавшихся и переболевших. Представители ФАС уверены, что это уменьшит затраты россиян на тестирование как минимум вдвое, что особенно актуально в период летних отпусков.