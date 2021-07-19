В России в 2022 году запустят новую систему медицинской реабилитации

В России с 2022 года будет запущен проект новой системы медицинской реабилитации. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По результатам проекта охват граждан увеличится более чем в два раза. Для этого необходимо будет к 2024 году дополнительно оснастить современным оборудованием примерно 75% центров реабилитации.

"С 2022 года начнётся полномерное развитие инфраструктуры, к 2024 году будут дооснащены современным оборудованием около 75% всех отделений центров реабилитации. Охват граждан медицинской реабилитацией увеличится более чем в два раза", — отметила Голикова.