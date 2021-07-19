В России в 2022 году запустят новую систему медицинской реабилитации
Благодаря проекту охват граждан, которые смогут получить помощь, увеличится более чем в два раза. 75% отделений будут дооснащены современным оборудованием до 2024 года.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
В России с 2022 года будет запущен проект новой системы медицинской реабилитации. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
По результатам проекта охват граждан увеличится более чем в два раза. Для этого необходимо будет к 2024 году дополнительно оснастить современным оборудованием примерно 75% центров реабилитации.
"С 2022 года начнётся полномерное развитие инфраструктуры, к 2024 году будут дооснащены современным оборудованием около 75% всех отделений центров реабилитации. Охват граждан медицинской реабилитацией увеличится более чем в два раза", — отметила Голикова.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ранее заявил, что в настоящее время возможности российской медицины позволяют не загонять страну в новый локдаун из-за коронавируса.
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