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В России в 2022 году запустят новую систему медицинской реабилитации

Благодаря проекту охват граждан, которые смогут получить помощь, увеличится более чем в два раза. 75% отделений будут дооснащены современным оборудованием до 2024 года.

19 июля, 15:33
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

В России с 2022 года будет запущен проект новой системы медицинской реабилитации. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По результатам проекта охват граждан увеличится более чем в два раза. Для этого необходимо будет к 2024 году дополнительно оснастить современным оборудованием примерно 75% центров реабилитации.

"С 2022 года начнётся полномерное развитие инфраструктуры, к 2024 году будут дооснащены современным оборудованием около 75% всех отделений центров реабилитации. Охват граждан медицинской реабилитацией увеличится более чем в два раза", — отметила Голикова.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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