В Твери твердолобый велосипедист головой протаранил припаркованное авто и скрылся

Лоб в лоб: В Твери велосипедист головой протаранил припаркованное авто. Видео © VK / "Подслушано в Мамулино"

В Твери разыскивают велосипедиста-растяпу, который своей головой протаранил припаркованную в микрорайоне "Мамулино" машину. Твердолобый парень разбил лобовое стекло и скрылся с места происшествия. Видео инцидента с камер наружного наблюдения опубликовала группа "Подслушано в Мамулино" в социальной сети "ВКонтакте".

Как рассказал Лайфу хозяин автомобиля, материальный ущерб оценён в 160 тысяч рублей. Автомобилист уже написал заявление в полицию.

"Полицейские попросили меня [предоставить] официальное заключение об ущербе — нам насчитали на 160 тысяч. Очень надеемся, что его найдут", — сказал нам владелец повреждённой машины.