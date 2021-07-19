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В Твери твердолобый велосипедист головой протаранил припаркованное авто и скрылся

Растяпа разбил лобовое стекло и просто уехал. Сейчас его ищут полиция и хозяин повреждённой машины, который оценил материальный ущерб в 160 тысяч рублей.

19 июля, 15:26

Скриншот видео © VK / "Подслушано в Мамулино"

Лоб в лоб: В Твери велосипедист головой протаранил припаркованное авто. Видео © VK / "Подслушано в Мамулино"

В Твери разыскивают велосипедиста-растяпу, который своей головой протаранил припаркованную в микрорайоне "Мамулино" машину. Твердолобый парень разбил лобовое стекло и скрылся с места происшествия. Видео инцидента с камер наружного наблюдения опубликовала группа "Подслушано в Мамулино" в социальной сети "ВКонтакте".

Как рассказал Лайфу хозяин автомобиля, материальный ущерб оценён в 160 тысяч рублей. Автомобилист уже написал заявление в полицию.

Фото © VK / "Подслушано в Мамулино"

Фото © VK / "Подслушано в Мамулино"

"Полицейские попросили меня [предоставить] официальное заключение об ущербе — нам насчитали на 160 тысяч. Очень надеемся, что его найдут", — сказал нам владелец повреждённой машины.

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А недавно в Татарстане велосипедист на полной скорости сбил ребёнка и скрылся. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент происшествия. Теперь "гонщика" ищут.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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