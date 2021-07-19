В Ростове-на-Дону женщину не пустили в храм из-за детской коляски. Видео © Соцсети

В Ростове-на-Дону прихожанка поругалась с сотрудницей Троицкого храма из-за коляски с ребёнком. Об этом сообщил телеканал "360". Со слов посетительницы, её обругали при заходе в храм из-за грязных колёс, а впоследствии облили грязной водой из ведра. Позднее женщина вернулась и запечатлела словесный конфликт на камеру.

"Я пришла с коляской, то есть с годовалым ребёнком. Поставить свечи за упокой и оставить помин. Меня не пустили!!! На меня накинулись две женщины, сказав взять на руки ребёнка. Всё ничего, ребёнок спал. Когда я спускалась, она [одна из сотрудниц храма] взяла ведро и вылила прямо на нас!!! Подскажите, это сейчас нормально?" — задалась женщина вопросом в соцсетях.

В беседе с "360" пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский объяснил, что сотрудницу уволили после скандала. Но вся история, по его мнению, очень некрасивая.

"Здесь столкнулись два архетипа. Первый называется "яжемать" и второй — "по помытому не ходить". Женщина пришла с годовалым ребёнком со своей коляской, и ей попалась представительница второго архетипа", — объяснил священнослужитель.

По его словам, история про помои из ведра является "художественным вымыслом", а Троицкий храм — наиболее благоприятное место для матерей с детьми. Видео скандала стало хорошим инфоповодом для журналистов, отметил собеседник телеканала.

"Настоятель — отец 18 детей и 48 внуков. Человек, который создал всё, чтобы в этом храме мамы чувствовали себя максимально комфортно. Яйца выеденного не стоит эта история, но обида "яжематери", помноженная на позицию "по помытому не ходить", получила для скучающей под июльской жарой ростовской журналистской публики хороший повод, чтобы об этом писать", — заметил Петровский.

Как он отметил, видео снято в части храма, где паркуются коляски. А женщина пришла в храм, когда все полы были помыты, поэтому сотрудницу можно понять. В храме проведут собрание.

"Кто научит уму-разуму и какому-то этикету "яжемать", я не знаю. Конфликт создал ажиотаж у скучающей прессы и вылил ведро реальных помоев уже в лицо церкви", — подытожил Петровский.