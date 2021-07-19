Мишустин анонсировал создание российской линейки электромобилей
Такой транспорт будет работать в том числе на водородных топливных элементах, отметил глава кабмина. При этом конкретную дату запуска производства премьер не назвал.
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В России будет запущено производство отечественной линейки электромобилей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"По направлению технологического развития хочу отметить проект создания собственной линейки электромобилей. В том числе на водородных топливных элементах", — заявил глава кабмина на заседании Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам.
При этом конкретную дату запуска производства Мишустин не уточнил.
Ранее Минпромторг пригласил Илона Маска в Россию для обсуждения строительства завода Tesla. В ведомстве отметили, что для компании американского бизнесмена предусмотрен ряд мер государственной поддержки.
Напомним, Илон Маск, выступая на марафоне "Новое знание", объявил о скором выходе Tesla на российский рынок. Кроме того, американский бизнесмен планирует официально внедрить электрокары на рынки других стран СНГ. После этого губернатор Московской области Андрей Воробьёв предложил Маску построить в регионе завод по производству электромобилей. Глава Подмосковья отметил, что в распоряжение американского бизнесмена будут предоставлены лучшие кадры и безупречная логистика.
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