Мишустин анонсировал создание российской линейки электромобилей

В России будет запущено производство отечественной линейки электромобилей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"По направлению технологического развития хочу отметить проект создания собственной линейки электромобилей. В том числе на водородных топливных элементах", — заявил глава кабмина на заседании Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам.

При этом конкретную дату запуска производства Мишустин не уточнил.

Ранее Минпромторг пригласил Илона Маска в Россию для обсуждения строительства завода Tesla. В ведомстве отметили, что для компании американского бизнесмена предусмотрен ряд мер государственной поддержки.