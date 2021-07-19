"Нужно сделать вид, что её нет": Украинский шоумен разнёс Ани Лорак за желание выступить в Одессе
По его словам, артисты, которые живут и работают в России, не должны выступать на Украине.
Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / anilorak, © Instagram / kondratiuk_official
Певица Ани Лорак, которая живёт и выступает в России, собралась дать концерты и на Украине — впервые за семь лет. Не всем это её решение пришлось по душе: украинский шоумен и продюсер Игорь Кондратюк разнёс как звезду, так и её фанатов в Незалежной.
Продюсер отметил, что культура не может быть вне политики. Так, он выражает недовольство поведением Лорак, когда она стояла на одной сцене с российскими политиками и "улыбалась" тогда, когда украинцев убивали.
"Я вообще не уважаю таких людей. С марта 2014 года для меня нет возможности поехать в Россию. Забирать звание заслуженной артистки Украины у Лорак необязательно, но нужно просто сделать вид, что её нет. Закон о коллаборантах не принимают, потому что во всём есть денежный интерес", — цитирует издание "Обозреватель" Игоря Кондратюка.
Шоумен считает, что всем украинским артистам, которые живут и выступают в России, нужно запретить в обязательном порядке давать концерты в Незалежной.
"Это политическое решение, но не все люди понимают это, потому что у них нет мозгов. Мне странно жить в стране, которая одной рукой воюет с Россией, а другую пожимает", — подытожил Кондратюк.
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Ранее Игорь Кондратюк требовал изменить правила Евровидения, членом жюри которого он являлся, из-за России. Так, оргкомитет должен был лишить Украину возможности оценивать выступления участников от "страны-агрессора" и наоборот. Стоит заметить, что уже тогда он придерживался своего мнения, что музыканты и певцы не могут быть вне политики. Позднее член комитета Совета Федерации РФ отреагировал на высказывания Кондратюка.
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