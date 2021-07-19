Путин напомнил чиновникам о нерешённых проблемах России

Наряду с реальными достижениями последних лет в России есть значительное число до сих пор не решённых проблем, таких как низкие доходы семей и состояние первичного звена здравоохранения. Об этом заявил в понедельник президент Владимир Путин, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Есть значительное число нерешённых задач, проблем, которые чувствительны для людей. Это прежде всего бедность, низкие доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения, изношенность школьных зданий. Об этих и других острых вопросах граждане говорили, как вы знаете, и в ходе "Прямой линии", — перечислил глава государства.

Чтобы улучшить ситуацию, Путин считает необходимым наращивать темп изменений в экономике, в социальной сфере, в развитии регионов и их инфраструктуры, в решении экологических проблем, а также в реализации задач цифровой трансформации страны.

"Там, где это возможно, надо постоянно повышать планку, ставить более амбициозные цели, задачи, не искать оправданий для того, чтобы перенести выполнение данных людям обещаний "на потом", "на когда-нибудь", — призвал чиновников российский лидер.