Путин: Все уровни власти должны добиваться ощутимых изменений, выполняя нацпроекты
Глава государства обратил внимание чиновников, что программа нацпроектов получила поддержку людей в ходе президентских выборов в 2018 году, а потому непременно должна быть выполнена.
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Ответственность российских властей на всех уровнях заключается в том, чтобы наращивать темпы работы и добиваться ощутимых изменений. Об этом в понедельник заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
"Конечно, последствия и вызовы пандемии потребовали определённой корректировки некоторых планов, но это не означает пересмотра стратегии. Напротив, ответственность всех уровней власти сейчас заключается в том, чтобы наращивать темпы работы, чётко следовать приоритетам, добиваться ощутимых изменений", — отметил российский лидер.
Путин обратил особое внимание чиновников на тот факт, что программа нацпроектов получила поддержку людей в ходе президентских выборов в 2018 году и потому должна быть выполнена.
"Ожидания граждан должны быть оправданы", — подчеркнул глава государства.
Ранее президент неоднократно заявлял, что за нарушения при реализации нацпроектов нужно наказывать строже. В частности, речь об этом зашла в ходе его выступления на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры в марте этого года. По словам главы государства, средства, выделяемые на эти цели, должны работать на улучшение жизни россиян, поэтому нарушений и злоупотреблений в этой сфере быть не должно.
А во время прямой линии 30 июня Владимир Путин заявил, что у каждой территории России будет куратор из правительства. По его словам, властям необходимо протестировать функционирование этой системы в более широком формате, а не только применительно к Дальнему Востоку, Арктике и Северному Кавказу. Сегодня премьер Мишустин определил кураторов федеральных округов среди вице-премьеров, Лайф публиковал их имена.
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