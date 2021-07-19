Путин: Все уровни власти должны добиваться ощутимых изменений, выполняя нацпроекты

Ответственность российских властей на всех уровнях заключается в том, чтобы наращивать темпы работы и добиваться ощутимых изменений. Об этом в понедельник заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Конечно, последствия и вызовы пандемии потребовали определённой корректировки некоторых планов, но это не означает пересмотра стратегии. Напротив, ответственность всех уровней власти сейчас заключается в том, чтобы наращивать темпы работы, чётко следовать приоритетам, добиваться ощутимых изменений", — отметил российский лидер.

Путин обратил особое внимание чиновников на тот факт, что программа нацпроектов получила поддержку людей в ходе президентских выборов в 2018 году и потому должна быть выполнена.

"Ожидания граждан должны быть оправданы", — подчеркнул глава государства.

Ранее президент неоднократно заявлял, что за нарушения при реализации нацпроектов нужно наказывать строже. В частности, речь об этом зашла в ходе его выступления на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры в марте этого года. По словам главы государства, средства, выделяемые на эти цели, должны работать на улучшение жизни россиян, поэтому нарушений и злоупотреблений в этой сфере быть не должно.