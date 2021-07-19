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Лайф публикует видео из тайной тюрьмы под Петербургом

19 июля, 14:33

Тайная подземная тюрьма с крематорием под Петербургом. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказалось видео из тайной подземной тюрьмы, которую обнаружили в заброшенном коттеджном посёлке в 44 километрах от Санкт-Петербурга. Снаружи это просто заброшенный деревянный дом, но под землёй скрывается настоящий бункер.

Под землю ведёт съезд, после него располагается просторное помещение, в котором легко поместится машина или даже микроавтобус, дальше — три входа в настоящие камеры. В них даже сохранились двухъярусные кровати, сантехника и решётки. Сюда были проведены электричество и водопровод. Сейчас бункер затоплен водой.

Журналисты выяснили, кто владел подозрительным участком за последние десять лет. Список имён получился длинный, среди них — капитан ФСИН, ушедший в отставку, и петербуржец, сменивший свою фамилию на Эскобар. По оценкам экспертов, на строительство "комплекса" ушло от 20 до 40 млн рублей.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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