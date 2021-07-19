Путин заявил о рекордных темпах строительства жилья в России

Строительство жилья в России ведётся опережающими темпами. Об этом заявил в понедельник президент Владимир Путин, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По его словам, страна приблизилась к лучшему показателю в этой сфере за всю свою современную историю.

"Само жилищное строительство идёт опережающими темпами. И к концу текущего года планируется построить и сдать более 85 млн кв. метров жилья. По сути, мы вплотную подошли к достижению лучшего показателя за всю современную историю России", — указал российский лидер.

Ранее в понедельник российский лидер заявил, что более 3,5 млн семей смогли улучшить свои жилищные условия в 2020 году. Это произошло в том числе благодаря снижению ипотечных ставок.