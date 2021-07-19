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Путин заявил о рекордных темпах строительства жилья в России

По оценкам российского лидера, к концу текущего года в стране планируется построить и сдать более 85 млн кв. метров жилых площадей.

19 июля, 14:24

Фото © Pexels

Строительство жилья в России ведётся опережающими темпами. Об этом заявил в понедельник президент Владимир Путин, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По его словам, страна приблизилась к лучшему показателю в этой сфере за всю свою современную историю.

"Само жилищное строительство идёт опережающими темпами. И к концу текущего года планируется построить и сдать более 85 млн кв. метров жилья. По сути, мы вплотную подошли к достижению лучшего показателя за всю современную историю России", указал российский лидер.

Стали известны российские регионы, лидирующие по строительству жилья

Стали известны российские регионы, лидирующие по строительству жилья

Ранее в понедельник российский лидер заявил, что более 3,5 млн семей смогли улучшить свои жилищные условия в 2020 году. Это произошло в том числе благодаря снижению ипотечных ставок.

Напомним, что Сочи по итогам первых шести месяцев 2021 года стал абсолютным лидером среди крупных российских городов по темпам роста цен на жильё в новостройках. За первые полгода квадратный метр первичного жилья в этом городе в среднем подорожал почти на 38 процентов.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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