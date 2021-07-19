Более 3,5 млн российских семей смогли улучшить жилищные условия в 2020 году

Более 3,5 млн российских семей смогли улучшить свои жилищные условия в 2020 году. Об этом заявил в понедельник президент Владимир Путин, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По словам российского лидера, это произошло в том числе благодаря снижению ипотечных ставок.

"В прошлом году свыше 3,5 млн российских семей смогли улучшить свои жилищные условия. И такой результат достигнут во многом благодаря снижению ставки по ипотечным кредитам, в том числе для семей с двумя и более детьми", — констатировал глава государства.