Более 3,5 млн российских семей смогли улучшить жилищные условия в 2020 году
Такие промежуточные итоги действия программы льготной ипотеки озвучил сегодня президент Владимир Путин.
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Более 3,5 млн российских семей смогли улучшить свои жилищные условия в 2020 году. Об этом заявил в понедельник президент Владимир Путин, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По словам российского лидера, это произошло в том числе благодаря снижению ипотечных ставок.
"В прошлом году свыше 3,5 млн российских семей смогли улучшить свои жилищные условия. И такой результат достигнут во многом благодаря снижению ставки по ипотечным кредитам, в том числе для семей с двумя и более детьми", — констатировал глава государства.
Напомним, о запуске программы льготной ипотеки под 6,5% президент России Владимир Путин объявил в прошлом году. Она позволяет купить жильё комфорт-класса стоимостью до шести миллионов рублей, а в крупнейших агломерациях (Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленобласти) — до 12 миллионов. При этом позже правительство снизило первоначальный взнос по этой ипотеке с 20 до 15%. В начале июня этого года Путин предложил на год продлить программу льготной ипотеки, но поднять ставку до 7%.
Ранее Лайф рассказывал, что кабмин расширил семейную и продлил льготную ипотеку ещё на год. Так, купить квартиру в новостройке в рамках программы теперь можно будет по ставке до 7% годовых. А семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 года, будут кредитовать по ставке до 6%.
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