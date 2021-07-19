Адвокат рассказал о деталях бракоразводного процесса Ксении Бородиной

Адвокат мужа Ксении Бородиной сообщил, что его клиент не выступает против развода. Видео © LIFE

Адвокат бизнесмена Курбана Омарова Сергей Бычков рассказал журналистам о том, как проходит бракоразводный процесс между предпринимателем и телеведущей Ксенией Бородиной. Она подала иск в суд о расторжении брака.

Омаров не выступает против расторжения брака, суд рассмотрит дело 6 августа. По словам юриста, главной задачей является обеспечение интересов детей бизнесмена и телеведущей. Однако этот вопрос не рассматривается в рамках данного судебного процесса.

"В рамках данного дела исключительно расторжение брака. Все иные вопросы, определённые договорённости и переговоры ведутся. Есть определённые результаты. Но в силу того, что детали конфиденциальны, я не могу сказать какие-то детали", — объяснил Бычков.

Комментировать вопросы разделения имущества адвокат не стал. В рамках дела этот вопрос тоже не изучается. Причины расторжения брака не называются, приходить на заседания Омаров пока не собирается.

Напомним, недавно появилась информация о том, что Ксения Бородина подала документы на развод с супругом, которого заставали в обществе молодых экс-участниц "Дома-2" — Леры Фрост и Таты Блюменкранц. И если после рождения дочки ведущая публично жаловалась на мужа, обвиняя его в измене, то на этот раз она предпочитает не выносить сор из избы.

Ксения Бородина и Курбан Омаров поженились в 2015 году, устроив шикарную свадьбу. Вскоре у пары родилась дочка. При этом ведущая уже тогда жаловалась на предательство мужа — он изменил ей за десять дней до родов.