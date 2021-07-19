В Москве суд оштрафовал журналистку "Ленты.ру"
Девушку признали виновной в мелком хулиганстве, сопряжённом с неповиновением сотрудникам полиции. За подобное правонарушение Завьяловой грозило 15 суток ареста.
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В Москве суд признал виновной в мелком хулиганстве, сопряжённом с неповиновением сотрудникам полиции, журналистку интернет-издания "Лента.ру" Анастасию Завьялову. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда.
"Суд признал Завьялову виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство, сопряжённое с неповиновением законному требованию представителя власти"), — приводит ТАСС сообщение суда.
В качестве наказания за данное правонарушение суд назначил штраф в размере одной тысячи рублей. Отмечается, что решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Напомним, вечером 17 июля Завьялова стала свидетельницей задержания женщины с ребёнком на Чистых прудах. Она начала снимать происходящее и попросила правоохранителей разъяснить ситуацию. Как утверждает "Лента.ру", полицейские задержали журналистку и доставили её в отдел. Также издание обвинило правоохранителей в том, что они якобы нанесли сотруднице травму руки, толкнули, ударили головой о стол и наступили коленом.
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