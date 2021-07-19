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Росавиация отказала авиакомпаниям в допусках на выполнение рейсов на курорты Египта

Ранее Владимир Путин отменил указ о запрете чартерных полётов в эту африканскую страну, а также рекомендацию не продавать туры в популярные у российских туристов города Хургада и Шарм-эль-Шейх.

19 июля, 14:22
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Росавиация предоставила российским перевозчикам допуски к выполнению международных регулярных и чартерных рейсов по многим направлениям, закрытым и открытым оперативным штабом по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Однако в полётах на курорты Египта авиакомпаниям было отказано. Это следует из приказа ведомства.

Так, несмотря на то что в начале этого месяца президент РФ Владимир Путин отменил действие указа, запрещающего выполнение прямых рейсов на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх, авиакомпании не смогли получить допуск к полётам в эти города из различных регионов России. Как уточняется, об этом просили, в частности, S7 Airlines, "Россия", Azur Air, Nordwind, NordStar, "Уральские авиалинии", "Ираэро", "Азимут", I Fly и "Якутия".

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Согласно опубликованному приказу, ведомство также отказало в полётах в Доминиканскую Республику, Грецию, Мексику и по некоторым другим направлениям. В то же время в Росавиации уточнили, что решение о выдаче допусков не является основанием для возобновления рейсов по международным маршрутам, указанным в документе.

Напомним, что 8 июля Владимир Путин отменил указ о запрете чартерных полётов на курорты Египта. Также по инициативе главы государства отменена рекомендация не продавать туры в популярные у российских туристов города африканской страны, такие как Хургада и Шарм-эль-Шейх. В Египте предполагают, что первые российские чартерные рейсы отправятся на курорты страны в середине августа текущего года.

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Ранее сообщалось, что Россия примет решение о возобновлении полётов на курорты Египта после визита экспертов. Они должны будут оценить эпидситуацию, профилактические мероприятия в местах размещения туристов, возможности лабораторий и медицинских учреждений.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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