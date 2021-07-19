Лайф снял, как изменился самый популярный McDonald’s в Москве после отмены QR-кодов

После отмены системы QR-кодов самый популярный ресторан быстрого питания "Макдоналдс" в Москве — на Пушкинской площади — перестал пустовать, как ещё полмесяца назад. Мы сравнили фото из кафе после введения кодов и после их отмены: разница хоть и есть, но незначительная.









Судя по фото, наплыва посетителей всё равно нет, люди соблюдают дистанцию, стоя в очереди, некоторые столики замотаны плёнкой, чтобы эту дистанцию обеспечить для решивших перекусить внутри заведения. Всем посетителям продолжают измерять температуру.