Лайф снял, как изменился самый популярный McDonald’s в Москве после отмены QR-кодов
Во время "бесковидного" режима работы на входе в заведение у посетителей проверяли код и удостоверение личности, сейчас просто измеряют температуру.
После отмены системы QR-кодов самый популярный ресторан быстрого питания "Макдоналдс" в Москве — на Пушкинской площади — перестал пустовать, как ещё полмесяца назад. Мы сравнили фото из кафе после введения кодов и после их отмены: разница хоть и есть, но незначительная.
Судя по фото, наплыва посетителей всё равно нет, люди соблюдают дистанцию, стоя в очереди, некоторые столики замотаны плёнкой, чтобы эту дистанцию обеспечить для решивших перекусить внутри заведения. Всем посетителям продолжают измерять температуру.
Во время "бесковидного" режима работы на входе в заведение у посетителей помимо температуры проверяли QR-код и удостоверение личности. Помимо ресторана на Пушкинской площади такую систему вводили ещё 11 заведений сети, в том числе на Арбате, Манежной площади и ВДНХ. На время введения QR-кодов большей популярностью пользовались доставка или заказы навынос, к кассе на улице выстраивались большие очереди.
Напомним, с 28 июня все рестораны Москвы перешли на "бесковидный" режим работы, посетить их могли только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать это можно было с помощью специального QR-кода, никакие бумажные справки или сертификаты не принимались. С сегодняшнего дня, 19 июля, обязательная система QR-кодов в заведениях общепита отменена, но рестораны могут сами продолжить её использование.
Комментариев: 0