Всё включено: Как выглядит самая большая частная тюрьма Великобритании, в которую даже хочется попасть
Комфортабельные камеры, никаких решёток и фантастический вид из окна.
В Великобритании завершается строительство самой большой частной тюрьмы Majesty’s Prison Five Wells. Первый заключённый должен попасть в неё уже в январе следующего года. Но, судя по фотографиям, преступников с трудом можно будет назвать "заключёнными". Скорее — постояльцами.
Строительство частной тюрьмы на 1680 мест обошлось в 253 миллиона фунтов (около 26,2 миллиарда рублей). Её возвели на берегу живописного озера из экологически чистых материалов, а на крыше установили солнечные батареи.
Строительством занимается группа Kier, которая обычно строит больницы, развлекательные центры, библиотеки и общежития.
На территории тюрьмы есть садовые территории, а также четыре футбольных поля. Сами камеры больше похожи на гостиничные номера. Они выполнены в ярких цветах, а на окнах нет решёток. Вместо тюремных нар и столов — минималистичная мебель, будто из каталогов IKEA. Заключённые будут проживать в них либо вдвоём, либо поодиночке, пишет The Sun.
Тюрьма категории "C" (соответствует российским тюрьмам общего режима) станет не только самой большой в Великобритании, но и рассматривается как флагманский проект тюрем будущего. Такие, по задумке британских властей, должны более эффективно способствовать исправлению и реабилитации правонарушителей.
Что такое частная тюрьма
Частные тюрьмы работают в нескольких странах. Помимо Великобритании это США, Дания, Эстония, Австралия и другие. Они были созданы ради экономии. Частными тюрьмами могут управлять коммерческие компании или общественные организации, но финансирование поступает от государства. Однако это всё равно обходится властям дешевле, чем обустраивать быт заключённых самим. По сути, содержание преступников отдают на аутсорс, и уже частные компании сами решают, в каких условиях жить правонарушителям и сколько денег на них тратить.
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