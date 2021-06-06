В Великобритании завершается строительство самой большой частной тюрьмы Majesty’s Prison Five Wells. Первый заключённый должен попасть в неё уже в январе следующего года. Но, судя по фотографиям, преступников с трудом можно будет назвать "заключёнными". Скорее — постояльцами.

Фото © Twitter / HMPFiveWells

Строительство частной тюрьмы на 1680 мест обошлось в 253 миллиона фунтов (около 26,2 миллиарда рублей). Её возвели на берегу живописного озера из экологически чистых материалов, а на крыше установили солнечные батареи.

Фото © PCE Ltd

Строительством занимается группа Kier, которая обычно строит больницы, развлекательные центры, библиотеки и общежития.

Фото © PCE Ltd

На территории тюрьмы есть садовые территории, а также четыре футбольных поля. Сами камеры больше похожи на гостиничные номера. Они выполнены в ярких цветах, а на окнах нет решёток. Вместо тюремных нар и столов — минималистичная мебель, будто из каталогов IKEA. Заключённые будут проживать в них либо вдвоём, либо поодиночке, пишет The Sun.

Фото © Twitter / HMPFiveWells

Тюрьма категории "C" (соответствует российским тюрьмам общего режима) станет не только самой большой в Великобритании, но и рассматривается как флагманский проект тюрем будущего. Такие, по задумке британских властей, должны более эффективно способствовать исправлению и реабилитации правонарушителей.

Фото © Twitter / HMPFiveWells

Что такое частная тюрьма